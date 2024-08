Pascan Aviation congédie pour engagement syndical

MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - Une employée du transporteur aérien Pascan Aviation, qui était aussi vice-présidente du syndicat, a été congédiée de façon cavalière alors qu'elle était en congé maladie.

« Nous nous expliquons très mal ce congédiement, à part le fait qu'elle soit une membre active de son syndicat. L'employée était en congé maladie depuis le 26 juillet, et là, quelques semaines plus tard, elle est congédiée. C'est aberrant. Nous allons contester devant les instances, et avons confiance d'avoir gain de cause, mais en attendant, nous dénonçons haut et fort le comportement antisyndical de cette compagnie », de dire Caroline Bédard, conseillère syndicale du SCFP.

Depuis l'arrivée de nouveaux gestionnaires, la direction fait fi de la convention collective et méprise le syndicat et ses dirigeants. La posture antisyndicale de Pascan Aviation augure mal pour la négociation collective qui doit démarrer dans la prochaine année.

« Nous espérons que ce transporteur va finalement respecter les droits constitutionnels à la liberté d'association. Ainsi, dans l'intérêt des deux parties, nous pourrons négocier un contrat de travail équitable », de conclure la conseillère syndicale.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 2 600 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan. À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres chez WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, First Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines et PAL Airlines.

Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

