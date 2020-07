LONGUEUIL, QC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Pascan Aviation, chef de file incontournable du transport aérien régional au Québec depuis plus de 20 ans, est heureuse d'annoncer qu'elle bonifie son réseau dans les régions à partir du 17 août 2020. Pascan Aviation offre présentement des vols quotidiens dans 8 aéroports, soit St-Hubert, Québec, Bonaventure, les Îles-de-la-Madeleine, Bagotville, Mont-Joli, Sept-Îles, et Fermont-Wabush, auxquels s'ajoutent maintenant Gaspé, Baie-Comeau, et Montréal-Trudeau. Des vols cédulés au départ de Fermont-Wabush en matinée vers Sept-Îles, Québec et Montréal-Trudeau sont aussi rajoutés. Monsieur Yani Gagnon, co-propriétaire, commente : « Depuis sa création, la mission de Pascan est de desservir les régions en les reliant aux centres urbains, mais aussi de les relier entre elles. Avec la bonification de notre desserte régionale, nous offrons maintenant une connectivité jamais égalée dans l'est du Québec, avec des possibilités de connexions de vols internationaux et interprovinciaux à partir des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et de Québec. Nous voulons par le fait-même rassurer la population des régions que nous sommes dès à présent en mesure de combler le vide laissé par le retrait d'Air Canada du marché régional ».

Monsieur Julian Roberts, co-propriétaire, rajoute : « Notre priorité a toujours été d'offrir un service fiable et sécuritaire tout en restant à l'écoute des besoins des régions. Il y a présentement beaucoup de discussions concernant les enjeux du transport aérien régional, et nous avons décidé d'agir immédiatement et d'assurer le leadership dans le transport régional. Nous avons entrepris il y a quelques mois un processus de changement de flotte d'aéronefs et nous sommes maintenant en mesure de desservir le marché régional avec des avions turbopropulsés de type SAAB 340B d'une configuration de 34 sièges avec services complets à bord. Nous sommes également à finaliser des ententes d'interlignes avec différents transporteurs nationaux et internationaux afin d'élargir notre offre de service. Nous prenons une position dominante dans les ciels du Québec ».

Pascan Aviation jouit du support financier de BDC et d'Investissement Québec depuis plusieurs années, et maintenant de Jetstream Aviation Capital, établi à Miami, le plus important propriétaire et locateur de SAAB au monde. Son président Stuart Klaskin commente : « Nous sommes emballés par ce que Pascan a accompli au cours des 20 dernières années sur le marché régional du Québec, et nous sommes extrêmement confiants du positionnement que Pascan entreprend pour solutionner les enjeux du transport régional de façon permanente. Nous nous sommes commis à long-terme envers Pascan avec la livraison potentielle, au besoin, de 20 SAAB 340B, et de 10 SAAB 2000 qui ont une capacité de 50 sièges ».

Pascan Aviation est une société 100% québécoise au service des Québécois. Pour plus d'informations, consultez notre site internet à www.pascan.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

