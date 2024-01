PASCAL LÉPINE NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM DE LA FONDATION DR JULIEN

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - La Fondation Dr Julien est heureuse d'annoncer la nomination de Pascal Lépine au poste de directeur général par intérim. Entrepreneur social accompli et engagé, M. Lépine possède une feuille de route impressionnante comme stratège dans le secteur des organisations caritatives et à but non lucratif. Son arrivée suit la nomination récente de Maude Julien au poste de directrice clinique. Ces développements stratégiques s'inscrivent dans la continuité de la mise en œuvre du plan de relève de la Fondation.

Pascal Lépine est détenteur d'un MBA pour cadres McGill -- HEC Montréal sous la supervision de son mentor Henry Mintzberg. Il a fondé il y a près de 25 ans Atypic, aujourd'hui la plus grande agence de communication marketing spécialisée en campagnes sociétales pour les organismes de charité ou à but non lucratif situés au Canada et à l'international. Reconnu pour faire les choses autrement, il a contribué à de grands projets porteurs pour diverses communautés et poursuit actuellement son implication bénévole à titre de président du CA d'Imagine Canada, président du CA du Monastère -- Cabaret de Cirque et vice-président du CA de l'Opéra de Montréal. Il est également membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.

« Fort d'un nouvel appui de près 58 millions de dollars du gouvernement du Québec, ces nouvelles nominations témoignent de l'engagement de la Fondation Dr Julien de se donner les moyens de ses ambitions et auront des retombées positives pour l'ensemble de ses parties prenantes, y compris ses employés et les 45 centres de pédiatrie sociale en communauté », indique Me François L. Morin, président du conseil d'administration de la Fondation Dr Julien.

« Pascal Lépine accompagne la Fondation depuis presque deux ans à titre de conseiller spécial pour la mise en œuvre de notre plan de relève. Ayant une connaissance approfondie de nos objectifs et étant un pilier pour l'ensemble de nos équipes de travail, sa nomination est une décision stratégique pour la pérennité de la Fondation », ajoute Dr Gilles Julien, fondateur, porte-parole et vice-président du conseil d'administration de la Fondation Dr Julien.

Les nominations de Pascal Lépine et de Maude Julien vont aider à consolider et renforcer le déploiement du réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec. C'est également dans une perspective d'amélioration de la synergie des équipes que la Fondation Dr Julien a pris la décision de réunir ses équipes de la direction clinique et des opérations à la même adresse au cours de l'année 2024.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants en situation de vulnérabilité d'avoir accès à des soins et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC). Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à près de 12 000 enfants à travers le Québec, grâce à près de 45 centres de pédiatrie sociale en communauté. Pour en savoir davantage : fondationdrjulien.org.

