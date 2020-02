Pascal Lapierre est élu président du Conseil d'administration de l'AMCQ

Monsieur Lapierre pourra compter sur une solide équipe d'administrateurs pour l'année 2020, soit Monsieur Sylvain Audet (Couvreur La Relève), Giancarlo Bellini (Toitures Trois Étoiles), Monsieur Carl Fleury (Gilles Veilleux), Monsieur Richard Laliberté (Multi-Toits M. F.), Madame Isabelle Morissette (Les Couvertures Dixmo) et Monsieur Stéphane Truchon (Truchon Toiture et Imperméabilisation).

Les membres du nouveau Conseil d'administration de l'AMCQ vise entre autres, à poursuivre les actions de visibilité et de promotion du métier de couvreur par le biais de la campagne « T'as pas vu ma vue ». Ils continueront à positionner l'AMCQ comme un acteur incontournable de l'industrie de la construction au Québec. Ils veulent également faire des changements positifs à la garantie Maître Plus 10.

« Je suis très heureux de ma nomination et je m'engage à travailler pour augmenter la notoriété de l'Association et de ses membres qui sont un important moteur de l'économie de l'industrie de la construction à travers tout le Québec », affirme Monsieur Lapierre.

« Je suis prêt et impatient de travailler avec Pascal. Sa connaissance de notre organisation et du marché de la toiture est un atout important pour notre association. La permanence de l'AMCQ quant à elle mettra en œuvre son expérience et sa connaissance pour soutenir tous les membres du Conseil d'administration. »

- Monsieur Marc Savard, directeur général de l'AMCQ

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non lucratif. Depuis plus de cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur incontournable dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les travaux de toiture.

SOURCE Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ)

Renseignements: et entrevue : Angella Said, conseillère aux communications, Association des Maîtres Couvreurs du Québec, 450 973-2322 poste 231, [email protected]

Liens connexes

http://www.amcq.qc.ca