Pas de Joconde ici : Le conseil scolaire du district de Thames Valley remporte le Prix du Code du silence pour son excellence en matière de secret gouvernemental

TORONTO, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Un conseil scolaire de l'Ontario qui a refusé de divulguer des renseignements sur sa modeste collection d'œuvres d'art en invoquant de prétendues préoccupations de sécurité a été désigné lauréat municipal du Prix du Code du silence 2025 pour son excellence en matière de secret gouvernemental.

2025 Prix du Code du silence municipal (Groupe CNW/L’Association canadienne des journalistes)

Le Conseil scolaire du district de Thames Valley fait partie des nombreux organismes publics qui possèdent d'importantes collections d'œuvres d'art. Le journaliste de CBC Colin Butler a présenté une demande d'accès à l'information pour en apprendre davantage sur les œuvres que le conseil détenait. On pourrait croire qu'il s'agissait d'une demande relativement simple, mais le conseil scolaire a refusé de les divulguer en invoquant des exemptions légales pour les documents dont la communication pourrait « raisonnablement être censée menacer sérieusement la sécurité ou la santé d'une personne ».

L'affaire relevait de l'intérêt public : un conseil scolaire de l'Ontario possède une collection d'art d'une valeur de 10 millions de dollars, et le Conseil scolaire du district de Thames Valley était l'un des cinq conseils dont la mauvaise gestion financière avait entraîné une supervision provinciale.

Il a fallu une deuxième demande pour que CBC apprenne simplement la valeur totale estimée de l'ensemble de la collection d'art du conseil scolaire. Et bien que l'exception pour motif de sécurité soit censée « protéger les personnes contre les menaces sérieuses à leur sécurité ou à leur santé découlant de la communication d'un document », ces chiffres ont clairement montré que la collection d'art du conseil scolaire ne renfermait guère de Joconde susceptibles d'inspirer un vol à haut risque. La valeur estimée des tableaux du conseil se chiffre en moyenne à environ 360 $ par tableau.

« Il est choquant que le Conseil scolaire du district de Thames Valley ait refusé de fournir au public des renseignements sur sa modeste collection d'art -- composée vraisemblablement d'œuvres données par le public et entretenues à ses frais », a déclaré James L. Turk, directeur du Centre for Free Expression.

« Il s'agit d'une manifestation extrême de la mentalité du secret qui s'empare de trop nombreux organismes publics qui semblent ne pas comprendre leurs obligations envers le public dans une société démocratique. »

Les Prix du Code du silence sont remis chaque année par l'ACJ, le Centre for Free Expression de l'Université métropolitaine de Toronto (CFE) et Canadian Journalistes for Free Expression (CJFE). Ces prix mettent en lumière les organismes gouvernementaux ou financés par des fonds publics qui s'efforcent de dissimuler des renseignements auxquels le public est en droit d'accéder grâce aux lois sur l'accès à l'information.

L'année dernière, le lauréat municipal était Vancouver Coastal Health, primé pour avoir régulièrement enfreint les lois sur l'accès à l'information pendant la pandémie de COVID-19.

Les mises en candidature pour les Prix du Code du silence 2026 seront ouvertes en septembre 2026.

SOURCE L’Association canadienne des journalistes

Pour plus d'informations : James Turk, Centre for Free Expression, [email protected], 613-277-0488)