En bref

Plus de 30 activités tous azimuts pour s'amuser

Des passeports vacances pour économiser jusqu'à 40 %

De nombreuses mesures sanitaires en place pour la sécurité des visiteurs

D'autres ouvertures à prévoir sous peu à la suite de l'annonce du 18 mai

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La destination vacances préférée des Québécois lance sa saison estivale avec une panoplie d'activités à faire pour une sortie en famille, une journée romantique, de détente entre amis ou pour lâcher son fou. Les Montréalais sont invités à s'approprier leur Vieux-Port, ses espaces verts et ses vues magnifiques tout en encourageant plus d'une trentaine de commerces locaux. Que ce soit sur terre, sur l'eau ou dans les airs, pas besoin d'aller loin pour s'évader cet été. Parmi les activités déjà ouvertes :

Activités récréotouristiques

La Grande Roue de Montréal

La Tyrolienne urbaine MTL Zipline et Quick Jump

Voiles en Voiles, parc d'aventure familial

Location de quadricycles et de pédalos par Écorécréo

Éco Tours Montréal - Tours en Segway

SOS Labyrinthe

Bota Bota spa-sur-l'eau

Boutiques estivales

Plage de l'Horloge (dès le 19 juin)

Activités nautiques

Aventures Wet Set MTL

Jet St-Laurent

Petit navire (dès le 26 mai)

Bateau-Mouche (dès le 11 juin)

Restauration

Près d'une dizaine de camions de cuisine de rue dont deux nouveautés : Ice Cream glacée et un tout nouveau Smokies spécialisé dans les grilled cheese

et un tout nouveau spécialisé dans les Le marché fermier du Marché des Éclusiers (les samedis)

Passeports attraits à petits prix

Plusieurs commerçants du Vieux-Port se sont réunis pour participer à l'initiative Passeports Attraits d'Événements Attractions Québec. Grâce à ses passeports, les visiteurs pourront profiter de plusieurs activités populaires tout en économisant jusqu'à 40 % sur les prix habituels.

D'autres ouvertures à venir

Les populaires terrasses du Vieux-Port (Marché des Éclusiers, Terrasses Bonsecours, et Scena) ainsi que certaines activités nautiques (Saute moutons et Croisières Absolü) seront quant à elle de retour sous peu à la suite de l'annonce gouvernementale du 18 mai dernier. Une annonce que nous accueillons d'ailleurs avec optimisme puisqu'elle permettra graduellement les rassemblements et événements extérieurs, si chers au Vieux-Port.

Des mesures sanitaires pour assurer la sécurité des visiteurs

Parce que la sécurité est une priorité, le Vieux-Port de Montréal et ses locataires ont mis en œuvre des mesures sanitaires fidèles aux consignes de la Santé publique : installations favorisant la distanciation physique, stations de désinfection, gel hydroalcoolique, etc. Pour en savoir plus sur nos mesures préventives, cliquez ici.

