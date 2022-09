Parvis Invest Inc., une entreprise canadienne émergeante en technologie immobilière, inaugure ses services d'investissement immobilier en ligne par l'annonce de son inscription en tant que courtier sur le marché dispensé et le lancement de sa plateforme axée sur la technologie.

VANCOUVER, BC, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Parvis Invest Inc. (Parvis), une entreprise canadienne émergeante en technologie immobilière œuvrant à l'élargissement de l'accès à des possibilités d'investissement immobilier de haute qualité, annonce aujourd'hui son inscription en tant que courtier sur le marché dispensé (CMD). La société sise à Vancouver a reçu l'agrément de la part de la British Columbia Securities Commission, la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, ce qui lui permet d'offrir ses services en sa qualité de CMD à tous les émetteurs de valeurs à l'échelle des provinces canadiennes. L'agrément est entré en vigueur le 24 août 2022 et figure dans la Base de données nationale d'inscription (BDNI) sous le numéro NRD 74000.

Grâce à son inscription en tant que CMD, Parvis peut commencer à offrir des services d'investissement immobilier au moyen de sa plateforme qui mise sur la technologie de chaîne de blocs et qui se veut un moyen de simplifier le processus d'investissement, de faciliter les relations avec les promoteurs et d'octroyer des liquidités aux investisseurs.

« L'inscription en tant que CMD représente un autre jalon important du parcours de Parvis; nous pouvons maintenant lancer officiellement notre plateforme misant sur les chaînes de blocs et relayer nos premières occasions d'investissement immobilier », a indiqué David Michaud (lien en anglais seulement) , fondateur et président-directeur général de Parvis. « Notre mission est de moderniser le marché immobilier, en élargissant l'accès à cette catégorie d'actif. Notre inscription en tant que CMD était une étape cruciale pour concrétiser notre vision. »

Parvis permet aux investisseurs d'être mieux à même de tirer parti des retombées de la technologie sur le marché immobilier privé. Son marché électronique foisonne d'options d'investissement et de liquidités, qui sont mis en évidence dans une interface riche en informations.

« Quelle satisfaction de voir Parvis se tailler une place de choix au Canada avec sa plateforme d'investissement immobilier axée sur la technologie pour aider les investisseurs à naviguer avec facilité et convivialité les occasions d'investissement immobilier de qualité institutionnelle et à injecter des liquidités dans les marchés immobiliers privés », a ajouté Drew Green (lien en anglais seulement) , fondateur et président du conseil d'administration de Parvis. « Nous entendons bien démontrer la valeur que nous pouvons apporter aux émetteurs et aux investisseurs en les aidant à amasser des capitaux et en leur offrant des occasions d'investissement uniques. »

Parvis

Parvis offre une plateforme d'investissement immobilier axée sur la technologie où convergent propriétaires fonciers, promoteurs et investisseurs accrédités. Œuvrant à l'élargissement de l'accès à des occasions d'investissement immobilier de qualité institutionnelle, la société croit à une participation accrue à cette catégorie d'actif jusqu'ici peu accessible et illiquide. Parvis fait fond sur les chaînes de bloc pour que les utilisateurs cherchant à repérer des investissements, à en faire le suivi et à en optimiser le rendement vivent une expérience conviviale et porteuse de sens. L'avenir de l'immobilier se dessine maintenant : apprenez-en plus au www.parvisinvest.com .

Suivez-nous sur les médias sociaux.

Instagram : @ParvisInvest

Facebook : ParvisInvest

LinkedIn : Parvis

SOURCE Parvis Invest Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Katie Green, August Strategy, Courriel : [email protected]