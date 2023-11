QUÉBEC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Un groupe de cinq auteurs, dont le renommé spécialiste québécois Paul Bleau, connu pour sa participation au documentaire d'Oliver Stone JFK Revisited, annonce la sortie de leur dernier ouvrage intitulé The JFK Assassination Chokeholds. Ce livre promet de plonger les lecteurs au cœur de l'une des enquêtes les plus énigmatiques de l'histoire américaine.

Sous la direction de James DiEugenio, autorité reconnue dans l'étude de l'assassinat de JFK, et accompagné des compétents juristes Matt Crumpton, Andrew Iler et Mark Adamczyk, ainsi que de l'expertise de Paul Bleau, ce collectif présente dix chapitres rigoureusement documentés. Leur travail révèle des preuves actualisées et indéniables soutenant la thèse d'un complot, un sujet qui continue de susciter la curiosité et le débat public.

« Chokeholds se distingue par son approche analytique, mettant en évidence une multitude de preuves qui remettent en question les conclusions historiques de l'enquête sur l'assassinat. Nous soutenons que ces nouvelles découvertes pourraient convaincre un jury moderne et renforcer l'hypothèse d'une théorie de la conspiration bien orchestrée », soutient Paul Bleau, auteur du livre.

La publication de Chokeholds intervient à un moment crucial, soit près de soixante ans après l'événement tragique qui a changé le cours de l'histoire: l'assasinat de John Fitzgerald Kennedy un 22 novembre 1963.

Elle promet de captiver tant les historiens que le grand public, et de stimuler une réévaluation de ce que nous croyons savoir sur la mort tragique du 35e président des États-Unis.

Le livre est disponible dès demain sur Amazon.

