Parution du guide « Pour une expérience culturelle accessible et inclusive »

Réalisé grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec, ce guide de 189 pages réparties en 14 sections couvre tous les domaines de la culture : arts de la scène, arts littéraires, arts numériques, cinémas, festivals, musées… Les premières sections sont consacrées à des explications globales sur l'accessibilité et aux grandes étapes clés telles que l'impact de la gouvernance, le parcours sans obstacles, la signalétique ou encore la communication et la promotion. Les sections suivantes mettent en contexte et présentent des fiches de bonnes pratiques.

Michelle Roux-Bordage, la rédactrice du guide, nous présente l'outil : « je suis très contente d'avoir contribué à ce projet, car ce guide permettra d'outiller le milieu culturel et les organismes qui désirent développer une offre plus accessible et inclusive. Tous les intervenants d'ici et d'Europe interpellés durant la recherche saluent l'initiative de Kéroul et sont impatients de consulter le guide ».

« Après la sortie du guide dédié au plein air en 2018, nous avons souhaité consacrer notre prochain guide à la culture, et c'est chose faite ! Chez Kéroul, rendre le tourisme et la culture accessibles à tous nous anime chaque jour dans nos actions. Nous espérons ainsi sensibiliser davantage le milieu culturel à l'inclusion et l'accessibilité. Nous avons hâte de voir de nouveaux projets se mettre en place et nous sommes toujours à la disposition des gestionnaires pour les aider à les mener à bien », commente Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul.

Cliquez ici pour consulter le guide en ligne.

À propos de Kéroul

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte depuis plus de 40 ans. Il possède une base de données de plus de 4000 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité, accompagne des organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et services, forme le personnel de première ligne, et gère le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) confié par le ministère du tourisme.

SOURCE Kéroul

Renseignements: Source: Faustine Maréchalle, Coordonnatrice des communications et du marketing, [email protected], 514 252-3104, www.keroul.qc.ca, Kéroul, 4545, avenue Pierre-De Coubertin - Montréal (Québec) Canada H1V 0B2