Kéroul et Taxelco s'associent autour d'un projet pilote pour offrir une solution de transport pour les personnes utilisant des services de taxi adaptés

MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Kéroul, un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte, est heureux d'annoncer un partenariat innovant avec Taxelco (Téo Taxi, Taxi Diamond…), plus grand répartiteur de taxi du Québec, et le lancement d'un nouveau service de transport pour les personnes utilisant des services adaptés en projet pilote du 10 juillet au 10 octobre 2024.

Un homme pointant la grande roue de Montréal et une femme en situation de handicap admirant l'attrait touristique. Crédit photo : Gaëlle Leroyer (Groupe CNW/Kéroul)

Ce partenariat vise à promouvoir et encourager l'utilisation des services de taxis adaptés dans la grande région de Montréal afin de permettre la mobilité pour tous. Ce projet pilote permettra de déterminer la faisabilité et l'efficacité de cette solution de transport adapté sur demande. Les retours des utilisateurs seront essentiels pour l'évaluation et l'amélioration du service.

Objectifs et détails du projet :

Un taxi adapté disponible en moins d'une heure dans le Grand Montréal : jusqu'au 10 octobre 2024 , les utilisateurs bénéficieront d'un transport accessible en moins d'une heure, au même tarif qu'une course régulière au taximètre, à Montréal et la première couronne.

jusqu'au 10 octobre 2024 les utilisateurs bénéficieront d'un transport accessible en moins d'une heure, au même tarif qu'une course régulière au taximètre, à Montréal et la première couronne. Réservation facile et pratique par téléphone, sur le site internet teo.taxi ou sur l'application mobile Téo : les réservations pourront se faire via un numéro de téléphone dédié, le 514-322-5160 option #5 . Autrement, les utilisateurs pourront sélectionner l'option "Van Adapté" disponible sur l'application mobile Téo ou réserver en ligne sur teo.taxi, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide et efficace.

Montréal ayant encore des améliorations à apporter à l'accessibilité des transports, Kéroul et Taxelco sont déterminés à apporter leur pierre à l'édifice. Comme le souligne Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul, « cette initiative est une étape cruciale vers l'amélioration de l'accessibilité et de la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Ce projet témoigne de l'engagement de Kéroul et de Taxelco à rendre notre société plus équitable et accessible pour tous et démontre l'importance de l'inclusion dans nos services de transport. »

À propos de Kéroul : Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul est un organisme à but non lucratif qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes en situation de handicap depuis plus de 40 ans. Il possède une base de données de plus de 2 500 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité, accompagne des organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et services, forme le personnel de première ligne, et gère le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) confié par le ministère du Tourisme.

À propos de Taxelco : plus grand répartiteur de taxis au Québec, Taxelco regroupe cinq bannières de taxis : Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Prestige Châteauguay, Taxi Central Beloeil et Téo Taxi, une bannière 100% électrique, et la solution de transport corporatif Netlift, opérant dans la région du Grand Montréal.

Site web : https://www.keroul.qc.ca/ / https://lequebecpourtous.com/

Site web : https://teo.taxi/

SOURCE Kéroul

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Aurélie Danjou, chargée de projets marketing chez Taxelco, [email protected]; Karianne Lamothe, responsable des communications et du marketing chez Kéroul, [email protected]