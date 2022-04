MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - La nouvelle brochure « Le Québec pour tous » est enfin disponible ! Pour sa 5e édition, elle fait peau neuve et présente un contenu plus dense pour permettre aux personnes en situation de handicap qui souhaitent visiter le Québec, de mieux planifier leur séjour.

Brochure Le Québec pour tous 2022 (Groupe CNW/Kéroul)

Réalisée grâce au soutien financier de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et du gouvernement du Québec, la nouvelle brochure « Le Québec pour tous » répertorie par région des établissements accessibles ou partiellement accessibles selon les catégories suivantes : parcs et plein air, culture et patrimoine, saveurs et traditions, sports et loisirs ou encore hébergements.

La brochure est disponible en version papier, en français ou en anglais. Elle est également disponible en ligne dans un format interactif où l'on peut cliquer sur chaque établissement afin de découvrir la fiche Kéroul pour obtenir plus de détails sur l'accessibilité du lieu.

« Nous espérons d'une part que cette nouvelle brochure permettra aux voyageurs étrangers de venir nous visiter avec plus de facilité, et d'autre part qu'elle donnera envie aux Québécois de poursuivre leurs escapades dans la Belle Province et de faire de belles découvertes dans les établissements que nous avons évalués et répertoriés », commente Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul.

Cliquez ici pour consulter la brochure en ligne.

À propos « Le Québec pour tous »

Le Québec pour tous est une marque de Kéroul. Elle dispose d'une plateforme en ligne et d'une brochure faisant la promotion du Québec accessible auprès des voyageurs francophones et anglophones. Ces deux supports apportent des informations pratiques sur l'accessibilité des lieux au Québec grâce à la base de données de Kéroul. Ils donnent également des renseignements sur les transports adaptés et les services d'accompagnement. Enfin, un blogue propose régulièrement des vidéos et des idées de sorties accessibles et adaptées pour découvrir le Québec.

À propos de Kéroul

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte depuis plus de 40 ans. L'organisme possède une base de données de plus de 4000 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité, accompagne des organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et services, forme le personnel de première ligne, et gère le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) confié par le ministère du Tourisme.

Kéroul

4545, avenue Pierre-De Coubertin -- Montréal (Québec) Canada H1V 0B2

