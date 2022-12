Party de Noël : les entreprises appelées à verser l'équivalent de 10 % de leur facture

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Des millions de Québécois se rassembleront pour le temps de fêtes cette année, mangeront à leur faim et profiteront de la présence de leur famille. Malheureusement, plusieurs Québécoises et Québécois n'ont pas cette chance, tout au long de l'année, et ne mangent pas à leur faim. La Cantine pour tous appelle ainsi tous les gestionnaires du Québec à verser l'équivalent de 10 % de leur facture de party de Noël afin de supporter ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Le réseau d'organisme la Cantine pour tous (LCPT) offre annuellement plus de 500 000 repas à des jeunes dans votre communauté et plus des centaines de milliers de repas à nos aînés. L'accès à des repas sains est reconnu comme un facteur déterminant pour la réussite des jeunes et la santé globale et chaque dollar amassé de plus pourrait faire une encore plus grande différence.

« Nous appelons toutes les entreprises à donner à la Cantine pour tous. Cette année, je fais appel à votre solidarité pour nous permettre d'en faire davantage pour ceux et celles qui ont moins de chance. L'inflation et ses impacts ont fait exploser les demandes d'aide et toute contribution fera une différence remarquable », témoigne Thibaud Liné, directeur général de la Cantine pour tous.

Quelques exemples de générosité

Verser l'équivalent du coût du party de Noël pour 5 employés à LCPT

Verser l'équivalent de 10 % de la facture totale de votre party à LCPT

Partager votre initiative sur vos médias sociaux en utilisant le #jappuieLCPT

À propos de La Cantine pour tous

Créée en 2010 par le Collectif de la table des écoliers, La Cantine pour tous regroupe aujourd'hui des organismes communautaires, entreprises d'insertion et d'économie sociale. La Cantine pour tous regroupe des organisations et des entreprises collectives membres de partout au Québec souhaitant développer leurs services alimentaires afin de mieux répondre aux besoins de leurs clientèles.

