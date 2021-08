Maintenant que les regroupements sont de nouveaux permis, notre équipe vous a préparé l'une des plus belles expériences de découverte du terroir québécois. Dès la fin juillet nous vous invitons à partir à la rencontre de vignerons, artisans du cidre et micro-distillateurs de notre belle province qui partageront avec vous leur passion une gorgée à la fois.

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir conquis le cœur de milliers de montréalais grâce à ses festivals comme OysterMania, TartareFest et PhoqueFest, l'équipe de RestoMania s'est lancé dans la production de passeports découverte en lançant une série de Passeports Xpérience dont le plus populaire, qui a même survécu à la pandémie; Le Circuit des Vignobles.

En 2020, le virus de la Covid-19 a frappé le sécteur de l'événementiel de plein fouet et forcé l'annulation de presque toutes nos activités au Québec. Le passeport Xpérience, Circuit des Vignobles, était l'une des rares expériences encore possibles puisque la majorité des partenaires sont en région rurale. Grace à leur emplacement, hors des grands centres et en zone jaune ou orange, ils ont eu la possibilité de poursuivre leurs activités et d'offrir leurs expériences en petit groupes à l'extérieur.

Grâce à la nouvelle édition de ce passeport, vous découvrirez des vignobles, cidreries et micro-distilleries d'ici, ainsi que leurs produits. Nous avons spécifiquement sélectionné, parmis les centaines d'établissements à travers le Québec, ceux qui offrent les expériences les plus originales avec des produits exceptionnels.

Chaque passeport offre à son détenteur la chance de découvrir plus de 30 de ces établissements, les visiter et déguster leurs produits vedettes. Le passeport fait aussi peau neuve cette année avec son nouveau format digital mise à jour en temps réel.

LE FONCTIONNEMENT EST SIMPLE

1 - Il suffit de se rendre sur le site www.circuitdesvignobles.com pour vous procurer le Passeport Xpérience - Circuit des Vignobles.

2 - Une fois votre passeport reçu, vous pouvez utiliser nos cartes de régions et planifier votre circuit en consultant la description et liste de produits en dégustation dans chacun des vignobles, cidreries et micro-distilleries.

3 - Une fois arrivé sur place. Il ne vous reste plus qu'à présenter le code QR de la page du passeport.

Les passeports sont maintenant en prévente « quantité limité » sur www.restomania.ca.

C'est également une idée cadeau des plus originales à offrir à vos amis ou collègues de travail.

La liste des vignobles, cidreries et micro-distilleries participantes:

Disponible sur www.circuitdesvignobles.com à partir du 29 juillet, certains établissements pourront être ajouté par la suite selon l'évolution du déconfinement dans certaines régions. La liste sera mise à jour en temps réel selon l'évolution de la situation et des restrictions en lien avec la Covid-19.

À propos de RestoMania:

RestoMania a été fondé avec comme mission de faire découvrir les talents d'ici. Nous nous sommes alliés aux chefs, restaurateurs, artisans, mixologues, sommeliers, baristas, et autre passionnés de notre terroir. Pour démocratiser l'accès et faire découvrir les bijoux cachés du Québec.

Exclusivité :

Cette année nous avons décidé d'offrir en primeur à quelques heureux élus une série d'expériences VIP guidés. Incluant ; transport en autocar de luxe, dégustations, accords gastronomiques, visite guidé *disponible uniquement lors de cette tournée* ainsi qu'un petit sac cadeau en souvenir de l'Xpérience.

DÉSIREZ-VOUS VIVRE CETTE EXPÉRIENCE UNIQUE EN SON GENRE ET RECEVOIR DEUX PASSEPORTS POUR VOUS ET LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX ?

