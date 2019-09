Participation de M. Philippe Couillard à une mission de développement d'affaires avec C2D Services

L'équipe de mission sera formée de M. Couillard ainsi que de deux des associés-gestionnaires de C2D Services, Mme Lucie Lalancette et M. Philippe Dadour ainsi que de M. Olivier Bertin-Mahieux, gestionnaire du développement d'affaires internationales chez C2D Services. Des rencontres avec des décideurs marocains et libanais sont déjà prévues.

« En tant qu'ancien premier ministre du Québec, l'expertise en relations internationales de M. Couillard fait de lui l'un des meilleurs porte-paroles à l'étranger pour notre entreprise et nos services. Déjà reconnue pour ses réalisations dans les secteurs de la croissance économique, des technologies de l'information et de l'éducation, cela permettra à C2D Services de bonifier son positionnement », s'est réjoui M. Philippe Dadour, associé-gestionnaire de C2D Services.

Avec l'arrivée de Philippe Couillard, C2D Services est maintenant prête à ajouter le secteur de la santé à sa gamme de services, sur la base de ses champs d'expertise en réformes publiques, mobilisation de partenaires et structures de financement.

Pour sa part, M. Philippe Couillard s'est dit vivement intéressé à contribuer au rayonnement de l'expertise québécoise : « En me joignant à la mission de développement des affaires de C2D Services, je désire faire rayonner davantage le savoir-faire québécois, qui se classe parmi les meilleurs au monde. Les champs d'expertise de C2D Services, dont l'implantation harmonieuse de systèmes fiscaux et d'éducation, me tiennent particulièrement à cœur. Nous discutons également des possibilités d'appliquer nos expertises respectives aux réformes publiques en santé. »

« Nous prévoyons que le soutien de M. Couillard consolidera notre position auprès de nos partenaires, qui sont des organisations nationales et internationales, et ainsi alimenter notre croissance. Nous avons d'ailleurs d'ambitieux objectifs de recrutement de consultants spécialisés en raison de cette croissance », a ajouté Mme Lucie Lalancette, associée-gestionnaire de C2D Services.

Dans le cadre de la mission, l'Ambassade du Maroc à Ottawa contribue à l'organisation du déplacement à Rabat. C2D Services est en lien avec l'équipe Moyen-Orient d'Affaires Mondiales Canada, qui sert de relais avec l'Ambassade du Canada au Liban. Le Consulat du Liban à Montréal s'est montré d'un très grand soutien dans l'organisation des rencontres diplomatiques.

À propos de C2D Services

Fondé en 2011, C2D Services est un cabinet canadien de services-conseils basé à Montréal, dédié au développement international. Ses principaux champs d'intervention sont les secteurs de la croissance économique, des solutions et des technologies de l'information et des communications (TIC), de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'assistance à la gestion de projets.

C2D Services appuie les institutions et les organisations dans la conduite de réformes d'envergure et dans l'optimisation de leurs systèmes et de leurs pratiques, selon des objectifs de développement et des résultats mesurables, à l'aide de stratégies innovantes et d'une démarche d'accompagnement du changement.

Son équipe est formée de près de 75 employés permanents et de consultants spécialisés, actifs dans la réalisation de plus de 80 projets en 9 ans, dans plus de 30 pays situés principalement en Afrique, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est.

www.c2dservices.com

SOURCE C2D Services

Renseignements: et entrevues : Valérie Lavoie / Mylène Forget, Massy Forget Langlois relations publiques, Bur. : 514 842-2455, postes 21 / 17, Cell. : 438 885-9135 / 514 266-2156, vlavoie@mflrp.ca / mforget@mflrp.ca

Related Links

www.c2dservices.com