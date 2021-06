Participation d'Espace MUNI aux consultations du ministre de la Famille sur les services de garde éducatifs à l'enfance, journée dédiée au monde municipal

BROSSARD, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Espace MUNI est fière d'annoncer sa participation à la journée de consultation du monde municipal se déroulant cet après-midi même. Cette consultation particulière réunit les MRC et municipalités de partout au Québec autour de l'enjeu du déploiement de services de garde éducatifs à l'enfance (SGÉE). L'organisation profitera de l'occasion pour mettre de l'avant son expertise en matière d'accompagnement des municipalités dans le développement social de leur communauté.

« Ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'enjeu puisqu'il interpelle directement nos membres. Nous pensions déjà à rééditer notre Guide pratique et stratégique à l'intention des municipalités pour le développement de places en SGÉE (ISBN : 978-2-9813623-1-5) au moment où le ministre a annoncé son intention de modifier la loi. Nous savons que les municipalités sont prêtes à prendre toutes les actions nécessaires, et de leur ressort, pour le mieux de leur communauté. Nous sommes là pour les accompagner et les encourager », précise Mme Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

Cette journée de consultation du monde municipal arrive au bon moment alors que la mobilisation d'actrices et d'acteurs d'horizons différents est sollicitée pour la relance post-pandémie. Le déploiement des SGÉE y est directement lié. L'organisme présentera d'ailleurs les résultats d'une enquête réalisée dans les dernières semaines. L'objectif était de cerner plus précisément les défis et les opportunités que perçoivent les municipalités quant au déploiement d'un réseau de SGÉE pouvant répondre à la demande et aux besoins dans leur localité.

« Nos données le montrent clairement, les municipalités doivent pouvoir participer plus largement à l'ensemble du processus. Elles veulent et peuvent faire une différence. C'est une priorité pour 92% des répondants. C'est toutes les familles du Québec qui y gagneront. Je sais que nous sommes à la même place que le ministre à ce sujet, c'est indiqué clairement dans le document de réflexion pour les consultations, on peut y lire noir sur blanc que nos partenariats sont à renforcer, c'est vraiment encourageant », conclut Mme Assaad.

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

