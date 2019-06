Participation aux Journées Québec à Paris - Le ministre Jean Boulet satisfait de sa mission en France

QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Soulignant le succès de la 20e édition des Journées Québec à Paris, qui se tenait les 1er et 2 juin derniers, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, dresse un bilan positif de sa mission en France, qui s'est déroulée du 31 mai au 3 juin.

Journées Québec à Paris

Lors de sa visite aux Journées Québec, le ministre Boulet a pu constater le succès de l'événement et surtout la grande satisfaction des entreprises et des partenaires à l'égard du soutien du gouvernement du Québec dans cette démarche. D'ailleurs, dès la première journée, certaines des 115 entreprises présentes, en provenance de plusieurs secteurs d'activité et régions du Québec, avaient déjà pu conclure l'embauche de candidats.

Le ministre a de plus souligné la collaboration historique de Pôle emploi, service public d'emploi français et partenaire de premier plan dans l'organisation des Journées Québec. Cet organisme a pour rôle de soutenir les demandeurs d'emploi dans leur retour sur le marché du travail en plus de guider les entreprises dans leurs démarches de recrutement. Le ministre a confirmé l'importance pour le gouvernement du Québec de renforcer la collaboration avec Pôle emploi afin de soutenir davantage les initiatives en matière de main‑d'œuvre des gouvernements français et québécois.

Rencontres et échanges avec les partenaires

Le ministre a également profité de sa présence à Paris pour rencontrer des partenaires français et internationaux et échanger sur le marché du travail et les défis rencontrés.

La rencontre avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été l'occasion de discuter de la transformation du marché du travail, de la santé psychologique au travail de même que des enjeux touchant l'évolution des protections sociales. Le ministre a réitéré l'intérêt du Québec à renforcer les liens avec l'OCDE et à cerner des champs d'études communs permettant l'évolution des politiques publiques en faveur d'un marché du travail en santé.

Aussi, dans la foulée de la Semaine nationale des personnes handicapées, qui a débuté le 1er juin, le ministre a rencontré la Secrétaire d'État aux personnes handicapées, Mme Sophie Cluzel. Ils ont échangé sur les meilleures pratiques d'intégration et de maintien en emploi de celles-ci.

Le ministre a également rencontré le président de l'Union Nationale des Missions Locales, M. Jean-Patrick Gille. Modèles particulièrement intéressants, ces missions sont présentes sur l'ensemble du territoire français et ont pour objectif d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale.

Citation :

« À l'occasion de ma présence à Paris pour la tenue des Journées Québec, j'ai pu constater les bénéfices directs d'une telle opération tant pour nos employeurs que pour les chercheurs d'emploi en quête de nouveaux défis au Québec. Notre gouvernement est fier de soutenir ces journées qui permettent de surmonter une partie des défis propres à la rareté de la main-d'œuvre.

De telles missions renforcent la collaboration avec la France, mais permettent aussi de partager nos talents et de développer ensemble des solutions soutenant le marché du travail en constante évolution. Je remercie la déléguée générale du Québec à Paris et son équipe pour leur accueil et l'appui stratégique qui a contribué au succès de cette mission pour laquelle j'entrevois des retombées fructueuses. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Fait saillant :

Rappelons que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion travaillent conjointement à l'organisation de ces journées avec des partenaires institutionnels québécois et européens.

