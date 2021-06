Partez plus tôt. Respectez les limites. - Lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation qui vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de prendre son temps en conduisant et de respecter les limites de vitesse. Deux artistes québécois ont d'ailleurs accepté avec enthousiasme de participer à la réalisation d'un vidéoclip qui sera diffusé sur différentes plateformes.

De plus, la SAAQ sera partenaire de la Société Radio-Canada (SRC) pour la diffusion des Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août prochains. À cette occasion, des messages contre la vitesse excessive seront diffusés à plusieurs occasions, notamment pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture. Par ce partenariat, la SAAQ souhaite rejoindre un grand nombre de téléspectateurs, aux heures de grande écoute.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan d'action Vitesse de la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023 de la SAAQ, qui vise à dénormaliser les petits excès de vitesse et à faire en sorte qu'il ne soit plus considéré comme banal de rouler au-dessus des limites de vitesse permises. Les limites de vitesse ne sont généralement pas respectées et une majorité de conducteurs et conductrices excèdent les limites de vitesse permises, quels que soient la catégorie de route empruntée ou le milieu traversé.

Citations :

« Les excès de vitesse sont fréquents et l'ont été encore plus dans la dernière année, les données du dernier bilan routier nous l'ont démontré. Il s'agit d'une question de sécurité routière majeure puisqu'on observe pour 2020 une surreprésentation des excès de vitesse dans les accidents graves et mortels. Il est important de rappeler à l'ensemble des conducteurs et conductrices qu'il faut respecter les limites de vitesse, pour leur sécurité et celle des autres. Il me tient à cœur de perpétuer ce message pour améliorer le bilan routier des Québécois. Votre gouvernement investit dans cette campagne pour vous sensibiliser et vous rappeler que chaque petit geste compte pour sauver des vies. »

François Bonnardel, ministre des Transports

« La SAAQ entend adopter une toute nouvelle approche afin de contrer les excès de vitesse. Au cours des prochaines années, nous souhaitons nous attarder aux petits excès de vitesse, qui sont très fréquents et banals aux yeux de plusieurs conducteurs et conductrices. Nous souhaitons véhiculer le message qu'il n'est pas normal de dépasser la limite de vitesse permise. Chaque excès de vitesse, aussi minime soit-il, augmente les risques d'accident et peut avoir des conséquences graves sur la vie des autres. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

Période couverte : Du 14 juin au 11 juillet 2021

Thèmes : « Partez plus tôt. Respectez les limites de vitesse. »

Principaux moyens :

Radio francophone



Télé et webtélé



Stratégie « médias sociaux » incluant des messages destinés aux motocyclistes

Du 23 juillet au 8 août 2021, partenariat avec la SRC pour la diffusion de messages contre la vitesse excessive durant les Jeux olympiques de Tokyo .

. La vitesse excessive est l'une des causes d'accident ayant le plus attiré l'attention dans le bilan routier de 2020.

Elle est surreprésentée dans les accidents graves et mortels. De mars à septembre, la proportion d'accidents mortels ou graves pour lesquels la vitesse excessive a été désignée comme facteur contributif est passée de 27,1 % au cours des 5 dernières années à près de 32 % en 2020.

La vitesse excessive est l'une des principales causes d'accidents au Québec.

Chaque année, en moyenne, de 2016 à 2020, la vitesse excessive a été en cause dans :

110 décès (32 %);



390 cas de blessures graves (28 %);



5 900 cas de blessures légères (18 %).

Les excès de vitesse représentent chaque année autour de 70 % des infractions recensées entraînant des points d'inaptitude.

Les effets dangereux de la vitesse sont multiples. Plus on va vite, plus le champ de vision diminue et moins on a de temps pour réagir. La vitesse augmente aussi la distance de freinage.

Les détails de la campagne sont disponibles dans le site Web de la SAAQ.

Liens connexes :

Vitesse au volant

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ ; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541

Liens connexes

http://www.saaq.gouv.qc.ca