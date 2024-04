MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Exterra Solutions Carbone inc. (Exterra), une entreprise québécoise d'avant-garde en matière de technologie de séquestration sécuritaire et durable du carbone en surface, est fière d'annoncer une première collaboration stratégique avec Énergir Développement inc. (ÉDI), qui se spécialise dans le domaine de la distribution et de la production d'énergie, pour accélérer la captation et stimuler la séquestration du carbone au Québec.

La collaboration entre Exterra et ÉDI a pour objectifs d'identifier des occasions d'affaires pouvant découler de la complémentarité de leurs expertises et de développer des solutions communes et innovantes de décarbonation en lien avec la capture, le transport et la séquestration de CO 2 .

« Exterra lutte contre le réchauffement climatique grâce à sa technologie qui permet de séquestrer du CO 2 à l'aide de résidus générés par l'industrie minière. Ce procédé hautement sécuritaire saura plaire aux grands industriels qui cherchent une solution de décarbonation durable avec un niveau d'acceptabilité sociale élevé. Notre stratégie est également avantageuse pour les producteurs de CO 2 d'origine biogénique, tels que les usines de pâtes et papiers ou encore les producteurs de gaz naturel renouvelable, qui, même sans être soumis à la taxe carbone, peuvent valoriser leurs émissions en les séquestrant avec Exterra. Cela leur permettra convertir leur réduction de CO 2 en crédits carbone de haute qualité, pouvant être vendus sur le marché volontaire du carbone. » -- Olivier Dufresne, président-directeur général et cofondateur d'Exterra.

« Le défi de la transition énergétique est colossal et nous avons besoin d'un bouquet de solutions pour la mener avec succès. C'est pourquoi nous croyons important de collaborer avec les filières innovantes du Québec, des acteurs de premier plan qui travaillent à sa mise en œuvre. Nous sommes donc enthousiastes d'unir nos forces à celles d'Exterra pour explorer le potentiel de la filière du captage et de la séquestration de carbone au Québec. Non seulement elle pourrait offrir une solution pertinente pour réduire l'empreinte carbone de certains secteurs ayant peu d'options, mais elle représente une occasion de diversification cohérente liée à la stratégie de décarbonation d'Énergir. » -- Jean-François Jaimes, directeur exécutif, développement, énergie renouvelable & GNL, chez Énergir.

Une solution innovante pour la décarbonation industrielle

Exterra se positionne à l'avant-garde de la décarbonation industrielle. En adoptant les solutions d'Exterra, les émetteurs industriels difficiles à décarboner, comme les alumineries et les cimenteries, pourraient réduire de manière notable leur bilan carbone tout en réalisant d'importantes économies grâce à la baisse potentielle de leur taxe carbone. En œuvre depuis février 2024, le projet pilote d'Exterra a une capacité de séquestration annuelle d'environ 300 tonnes de carbone. Le pilote opérera par lots jusqu'en juin, puis en continu.

D'ici 2025, Exterra prévoit opérer une usine de démonstration précommerciale avec une capacité de séquestration de carbone de 3 000 tonnes annuellement. Cette trajectoire ascendante s'accentuera avec le lancement des travaux de son projet commercial, Hub 1, prévu pour 2026. Une fois opérationnel, ce centre deviendra le plus important site de séquestration en surface au monde, avec une capacité annuelle de stockage allant jusqu'à 500 000 tonnes de CO 2 . Cela est comparable au retrait de 100 000 véhicules à essence de la circulation annuellement.

À propos d'Exterra Solutions Carbone inc.

Exterra Carbon Solutions est une entreprise leader en technologies de séquestration du carbone, basée au Québec, Canada. L'entreprise se spécialise dans la minéralisation du carbone accélérée à l'aide de résidus minéraux et offre des solutions clés en main aux émetteurs industriels ou aux entreprises de capture directe du carbone pour le stockage sécuritaire, permanent et vérifiable de leur CO 2 . Pour plus d'information, visitez le exterracarbon.com.

À propos d'Énergir Développement inc.

Énergir Développement inc. (anciennement Valener inc.) est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine de la distribution et de la production d'énergie. Énergir Développement détient une participation de 29 % dans Énergir, s.e.c., dont l'une des principales activités est la distribution d'énergie, plus précisément les activités de distribution de gaz naturel au Québec, ainsi que les activités de distribution d'électricité et de gaz naturel au Vermont, aux États-Unis. Énergir Développement détient également des participations directes et indirectes dans l'exploitation de parcs éoliens situés sur les terrains privés de la Seigneurie de Beaupré au Québec et dans un partenariat de production de GNR. Énergir Développement s'efforce de trouver des solutions énergétiques plus propres de manière responsable sur les plans économique, environnemental et social. Énergir s.e.c. agit à titre de gestionnaire d'Énergir Développement. La structure corporative est disponible sur le site Web d'Énergir.

