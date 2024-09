Premier projet au monde à valoriser des résidus miniers amiantés par la séquestration de dioxyde de carbone et l'extraction de minéraux critiques à l'aide de technologies matures.

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Exterra Solutions Carbone (Exterra) est fière d'annoncer qu'elle a obtenu un accord de préachat par l'entremise de Frontier dans le cadre de son cycle 2024. Les acheteurs de Frontier se sont engagés à acheter plus de 1 000 tonnes de crédits d'élimination du carbone auprès d'Exterra. De plus, ils achèteront plusieurs autres tonnes auprès d'un groupe plus large d'entreprises à fort potentiel d'élimination du carbone, portant le total des achats à 4,5 millions de dollars US.

Exterra met en œuvre le premier projet mondial de valorisation des résidus miniers amiantés par le biais d'un double processus d'élimination du dioxyde de carbone et d'extraction de minéraux critiques, en utilisant des technologies disponibles commercialement. Les livraisons de ces crédits devraient commencer au cours du premier semestre de 2025.

« Cet accord de préachat avec les acheteurs de Frontier marque une étape importante pour Exterra dans sa mission de devenir un leader mondial d'élimination du carbone en soutenant le déploiement rapide du stockage permanent de CO 2 à l'aide des résidus miniers », a déclaré Olivier Dufresne, président-directeur général d'Exterra Solutions Carbone. « Le processus de diligence rigoureux de Frontier est un vote de confiance fort envers notre solution innovante et envoie un signal clair aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux investisseurs que le marché pour notre technologie est en pleine expansion. Nous utiliserons ce financement pour agrandir notre usine pilote à Val-des-Sources et commencer à livrer des crédits d'élimination du carbone en 2025, alors que nous passerons à une phase d'exploitation pré-commerciale à plus grande échelle. »

Fondée par Stripe, Alphabet, Shopify, Meta et McKinsey Sustainability, Frontier est un engagement de marché anticipé visant à acheter pour un milliard de dollars US de services de captage permanent du carbone d'ici 2030. Cela s'inscrit dans le cadre de sa mission qui consiste à accélérer le développement de technologies pour l'élimination du carbone en garantissant leur future demande. Ainsi, Frontier facilite les préachats pour accélérer la croissance des fournisseurs en phase de démarrage qui développent ces technologies de pointe. Plus de 160 demandes ont été reçues dans le cadre du cycle 2024 et neuf entreprises ont été sélectionnées, ce qui élargit le portefeuille de Frontier à un total de 41 fournisseurs.

Exterra Solutions Carbone a développé une solution innovante qui transforme les résidus miniers en matériaux de séquestration de carbone à grande échelle, permanents et sécuritaires. Sa technologie produit des minéraux de haute pureté et à action rapide qui se lient au CO 2 et peuvent être utilisés dans diverses applications de captage du carbone. En outre, son procédé exclusif permet de réhabiliter les sites de haldes miniers et d'extraire des minéraux critiques et stratégiques, tels que le nickel, tout en générant des crédits carbone de classe mondiale.

Exterra Solutions Carbone est une entreprise leader en technologies de stockage du carbone, basée au Québec, Canada. L'entreprise se spécialise dans la minéralisation du carbone accélérée à l'aide de résidus minéraux et offre des solutions clés en main aux émetteurs industriels ou aux entreprises de capture directe du carbone pour le stockage sécuritaire, permanent et vérifiable de leur CO 2 . Pour plus d'information, visitez le exterracarbon.com.

Frontier est une garantie d'achat futur de plus d'un milliard de dollars de services d'élimination permanente du carbone entre 2022 et 2030. Elle a été fondée par Stripe, Alphabet, Shopify, Meta, McKinsey Sustainability et des dizaines de milliers d'entreprises utilisant Stripe Climate. L'objectif de Frontier est d'accélérer le développement des technologies d'élimination du carbone en garantissant la demande future. En pratique, son équipe d'experts techniques et commerciaux facilite les achats auprès d'entreprises à fort potentiel dans le domaine de l'élimination du carbone pour le compte d'acheteurs. Pour plus d'informations, visitez frontierclimate.com.

