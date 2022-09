PARIS, le 14 sept. 2022 /CNW/ - NorthStar Ciel et Terre (NorthStar) et Telespazio, joint-venture regroupant Leonardo (67 %) et Thales (33 %), ont annoncé ce jour, à l'occasion de la conférence World Satellite Business Week à Paris, la conclusion d'une entente de partenariat et de distribution (D&PA, Distribution and Partnership Agreement) pour renforcer leur collaboration visant à fournir des solutions pour développer considérablement les initiatives de surveillance de l'espace en Europe.

Dans le cadre de cette entente, Telespazio exercera la fonction de distributeur exclusif de NorthStar et fournisseur de solutions à valeur ajoutée pour les ministères de la Défense européens, les Gouvernements, les Agences et Institutions, renforçant ainsi son rôle d'acteur de confiance et fournisseur de services spatiaux auprès des clients gouvernementaux les plus exigeants.

« NorthStar est engagée en faveur d'une utilisation durable et pacifique de l'espace. Nous offrons des informations pertinentes permettant d'améliorer la détection et le suivi de précision des objets spatiaux en orbite basse, moyenne et géostationnaire (LEO, MEO & GEO) pour une sécurité et sûreté renforcée des opérations spatiales, ainsi qu'inciter l'adoption de comportements responsables en orbite. Telespazio, l'un des leaders mondiaux dans le domaine spatial, bénéficie d'une portée exceptionnelle à l'international et de résultats inégalés avec les entités européennes » a déclaré Stewart Bain, PDG et Co-fondateur de NorthStar.

En 2023, NorthStar lancera le premier système spatial commercial entièrement dédié à la surveillance de l'espace (Space Situational Awareness, « SSA »). La constellation unique de NorthStar fonctionnant « en continu » assurera la surveillance simultanée de tous les régimes orbitaux proches de la Terre afin d'améliorer la surveillance et le suivi de précision des objets spatiaux.

Telespazio intégrera les solutions spatiales de NorthStar dans son offre destinée aux clients gouvernementaux et dédiée à la surveillance de l'espace comme un partenaire local de confiance et s'appuyant sur des décennies d'expertise en matière de solutions de communications par satellite, de géo-information, d'applications ainsi que de systèmes spatiaux militaires et de sécurité. Allier les services d'information supérieurs de NorthStar et les services à valeur ajoutée et d'infrastructures sécurisées de Telespazio permettra d'offrir aux clients des solutions complètes, haute performance et sur mesure.

« La gamme et l'offre spatiale de services d'informations issues de la SSA proposés par NorthStar vont permettre de fournir une vue 3D « en continu » et sans précédent de l'environnement spatial dans son ensemble. La revisite rapide et la qualité des données inégalées de NorthStar nous permettent chez Telespazio de renforcer notre capacité à détecter, suivre, prévoir, identifier et caractériser les débris et objets spatiaux, ce qui est crucial pour répondre aux exigences complexes du marché, comme par exemple les applications de Défense », a expliqué Luigi Pasquali, PDG de Telespazio.

Telespazio va s'appuyer sur les capacités optimales SSA de NorthStar pour les mettre au service de ses clients sur tout le territoire européen par l'intermédiaire de son siège en Italie, ainsi que de ses filiales implantées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et en Roumanie.

En tant que membre de la « Space Alliance » formée par Leonardo et Thales, Telespazio a initialement pris part dans le financement de NorthStar et apporté son soutien à la phase d'étude et de diminution des risques de la constellation spatiale de NorthStar. Cette entente vient naturellement conforter la collaboration des deux sociétés et ouvre une voie à de futurs succès.

À propos NorthStar :

NorthStar a pour objectif de nous donner les moyens de préserver notre planète et notre environnement spatial grâce à une plateforme d'informations et de renseignements unique et basée sur des capteurs spatiaux. NorthStar s'efforce d'aider à faire évoluer la manière dont les gouvernements, les industries et les institutions évaluent les risques, mettent en application les réglementations et prennent des décisions afin de promouvoir le développement durable de notre environnement sur la Terre et dans l'espace.

Uniques et basés dans l'espace, les services commerciaux de surveillance de l'espace de NorthStar répondent à bon nombre de défis majeurs et immédiats auxquels tous les opérateurs de satellites sont confrontés. Mettant tout en œuvre pour voir tous les objets sur toutes les orbites, NorthStar fournira des observations plus précises et fréquentes des objets spatiaux résidents que n'importe quel autre système actuel. C'est grâce à une gamme de services d'informations de qualité permettant une prise de décision très rapide, à sa couverture inégalée, aux objets qu'elle suit et à une analyse prédictive améliorée que NorthStar peut produire ses services d'informations et de renseignements spatiaux.

Les investisseurs de NorthStar constituent une coalition mondiale réunissant des partenaires stratégiques, tels que Telesystem Space (une coentreprise formée du bureau familial Sirois, Telesystem et le Roger's Family Trust au Canada), la Space Alliance (regroupant Thales Alenia Space et Telespazio), le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada et le fonds Luxembourg Future Fund. Le siège social de NorthStar Ciel et Terre est implanté à Montréal au Canada, celui de sa filiale américaine, NorthStar Earth & Space Systems, Inc. à McLean dans l'état de Virginie, et celui de sa filiale européenne, NorthStar Earth & Space Europe S.à r.l., au Luxembourg.

À propos de Telespazio

Telespazio, joint-venture regroupant Leonardo (67 %) et Thales (33 %), est l'un des plus grands opérateurs mondiaux dans le domaine des services satellitaires. Ses activités s'étendent de la conception et du développement de systèmes spatiaux à la gestion de services de lancement, de la commande de satellites en orbite à l'observation terrestre, en passant par des communications intégrées, de la navigation par satellite et des services de localisation, et jusqu'à des programmes scientifiques. Telespazio joue un rôle de premier plan sur les marchés de référence en valorisant l'expérience technologique acquise au fil des années. Depuis sa création, la société a participé à des programmes spatiaux européens majeurs tels que Galileo, EGNOS, Copernicus et COSMO-SkyMed. En 2021, Telespazio a généré un chiffre d'affaires de 605 millions d'Euros, en employant plus de 3 000 personnes dans quinze pays différents.

