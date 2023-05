QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, M. Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, et Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, en présence de Mme Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 41 millions de dollars pour la construction du Carrefour international Brian-Mulroney et du pavillon principal de l'Institut nordique du Québec (INQ) à l'Université Laval, à Québec.

Ils ont aussi officialisé les modifications à l'Entente bilatérale intégrée (EBI) Canada - Québec dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), afin de réaliser des projets structurants au Québec.

Situés sur le campus de l'Université Laval, le pavillon signature du Carrefour international Brian-Mulroney accueillera entre autres l'École supérieure d'études internationales (ESEI). En formant la prochaine génération de diplomates et d'agents du service extérieur, il contribuera à accroitre la place du Québec et de la francophonie canadienne sur la scène internationale.

Le projet du Carrefour international Brian-Mulroney inclura des espaces communautaires qui permettront à la communauté universitaire et à la collectivité de se réunir dans un pavillon favorisant la recherche, l'enseignement et le partage de connaissances. Les travaux prévoient notamment l'aménagement de deux salles polyvalentes multimédia, d'un espace pouvant accueillir des événements culturels, d'une vingtaine de salles de rencontres, d'une salle de formation et d'un laboratoire permettant de tenir des simulations d'organisations internationales. Des espaces communs seront aussi aménagés afin de mobiliser sous un même toit les citoyens et les expertises sur les grands défis globaux actuels.

Le nouveau bâtiment principal de l'Institut nordique du Québec permettra de mobiliser l'expertise québécoise et canadienne en sciences nordiques et arctiques.

Unique au Canada, le complexe comprendra des laboratoires et un espace spécialement conçu pour la préparation des missions de recherche dans le Nord. Il abritera également une salle multifonctionnelle, une salle de diffusion et de création, ainsi qu'un espace de diffusion destiné à des événements et expositions mettant en valeur les aspirations des Premiers Peuples et les enjeux liés au territoire nordique. L'INQ offrira à la communauté académique de l'Université Laval, à la communauté de recherche arctique et nordique internationale, aux communautés nordiques incluant les peuples autochtones ainsi qu'à l'ensemble de la population de la ville de Québec, un meilleur accès à des infrastructures communautaires et culturelles de haute qualité favorisant la recherche et le développement durable.

L'annonce de ce financement permettra au projet de franchir une nouvelle étape importante vers la phase de construction.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec font croître l'économie canadienne, augmentent la résilience de nos collectivités, et améliorent la vie des Québécois(e)s et des Canadien(nes)s.

Citations

« L'Université Laval est un fleuron non seulement de la région de Québec, mais de tout le Canada. De nombreux Canadiens s'étant illustrés dans une grande variété de domaines, dont le très honorable Jean Chrétien et le très honorable Brian Mulroney, y ont étudié à diverses époques. L'investissement que nous réalisons aujourd'hui en partenariat avec le gouvernement du Québec lui permettra de continuer sa tradition d'excellence dans les domaines d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les annonces d'aujourd'hui viennent consolider la place de l'Université Laval comme établissement d'enseignement et de recherche public et francophone de calibre mondial. Le nouveau pavillon signature du Carrefour international Brian-Mulroney de l'Université Laval et le nouveau bâtiment de l'Institut nordique du Québec sont de parfaits exemples de comment Québec se démarque en misant sur sa francophonie et sur sa nordicité pour attirer des talents et renforcer son économie. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec

« Ces investissements permettront de concrétiser des projets importants pour le Québec, et je me réjouis que nos gouvernements collaborent afin de faire briller l'Université Laval au Québec, et le Québec sur la scène pancanadienne et internationale. C'est également une excellente nouvelle pour la région de la Capitale-Nationale, qui se pose encore une fois en pôle économique, prospère et durable, où foisonne l'expertise scientifique de pointe dans de nombreux domaines. Bravo à l'Université Laval et à ses partenaires pour ces projets innovants! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg

« Ces partenariats sont importants, tant sur les plans de la recherche en français que du partage de notre expertise sur la nordicité. Je suis très heureuse de cette annonce qui permettra de faire rayonner davantage les chercheurs d'ici. L'Université Laval est un établissement important dans l'histoire de l'enseignement supérieur québécois. L'annonce d'aujourd'hui confirme son rôle important au Québec et sur la scène internationale. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'investissement supplémentaire de notre gouvernement pour la construction du bâtiment principal de l'Institut nordique du Québec contribuera à la progression des connaissances sur le Nord. Le travail des membres de l'Institut est essentiel à la Société du Plan Nord pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Il s'agit d'une étape significative dans le grand projet de développement nordique durable du Québec. Notre gouvernement sera ainsi mieux outillé pour protéger et mettre le Nord du Québec en valeur et accompagner ses communautés. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Le gouvernement du Canada reconnait l'importance d'investir dans des infrastructures culturelles qui favorisent le développement de la recherche et le partage des connaissances pour nous aider à créer un Canada plus fort et plus durable. Le financement annoncé pour ces deux projets permettra à la fois de faire rayonner la francophonie canadienne sur la scène internationale, mais aussi de poursuivre le développement du nord canadien par le biais de la recherche. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Ces investissements viennent confirmer une fois de plus que l'Université Laval occupe une position stratégique dans l'avancement de la recherche, l'enseignement et le partage du savoir. Notre gouvernement est fier de supporter financièrement les infrastructures nécessaires à la poursuite d'avancements académiques importants et au rayonnement international de notre expertise dans des domaines de pointe. »

Joëlle Boutin, Adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation) et députée de Jean-Talon

« Je remercie les gouvernements du Canada et du Québec pour leurs contributions à ces deux projets phares, qui soutiennent de grandes forces de l'Université Laval: les études internationales et la recherche nordique. Les nouveaux lieux de recherche et d'enseignement qui seront construits sur le campus renforceront le leadership de notre institution sur la scène nationale et internationale, contribueront à répondre entre autres à de grands enjeux environnementaux et géopolitiques, et mobiliseront les talents et les expertises dans des domaines de pointe. Ils nous permettront aussi d'offrir des espaces de rencontre pour qu'ensemble, nous ayons un impact plus grand sur notre société. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Faits en bref

Pour le pavillon signature du Carrefour international Brian-Mulroney, le gouvernement du Canada investit 19 000 000 $. Le gouvernement du Québec investit pour sa part 23 750 000 $ par le biais du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). L'Université Laval contribuera, grâce à d'autres partenaires et donateurs, pour un montant de 4 750 000 $ portant le coût estimé du pavillon signature à 47 500 000 $, auxquels plus de 30 000 000 $ s'ajouteront pour les équipements mobiliers et le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité.

investit 19 000 000 $. Le gouvernement du Québec investit pour sa part 23 750 000 $ par le biais du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). L'Université contribuera, grâce à d'autres partenaires et donateurs, pour un montant de 4 750 000 $ portant le coût estimé du pavillon signature à 47 500 000 $, auxquels plus de 30 000 000 $ s'ajouteront pour les équipements mobiliers et le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité. Pour le pavillon principal de l'Institut nordique du Québec, le gouvernement du Canada investit un montant additionnel de 8 000 000 $, portant la contribution fédérale à 33 600 000 $. Le gouvernement du Québec accorde une somme supplémentaire de 14,630,000 $, portant sa contribution à 42 100 000 $. Les deux gouvernements ont annoncé leur investissement initial en 2018. L'Université Laval contribue, grâce au soutien financier d'autres partenaires et donateurs, pour un montant de 29 200 000 $, portant la valeur estimée du pavillon principal à 104 900 000 $.

investit un montant additionnel de 8 000 000 $, portant la contribution fédérale à 33 600 000 $. Le gouvernement du Québec accorde une somme supplémentaire de 14,630,000 $, portant sa contribution à 42 100 000 $. Les deux gouvernements ont annoncé leur investissement initial en 2018. L'Université contribue, grâce au soutien financier d'autres partenaires et donateurs, pour un montant de 29 200 000 $, portant la valeur estimée du pavillon principal à 104 900 000 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 212 projets d'infrastructure relevant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ont été financés au Québec, pour une contribution fédérale totale de plus de 251,7 millions $ et une contribution provinciale totale de près de 247,7 millions $.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec (PADIC) s'inscrit au sein du programme Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée.

SOURCE Infrastructure Canada

