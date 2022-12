Partenariat novateur pour la collecte et le partage de données sur l'énergie qui importent aux Autochtones propres aux terres visées par un traité en Saskatchewan

CALGARY, AB, le 7 déc. 2022 /CNW/ - La Régie de l'énergie du Canada a signé un accord d'un type jusqu'ici inédit avec le Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence (« SFNNRCOE »). Ce partenariat permettra de partager de l'information sur l'énergie qui est pertinente pour les peuples autochtones, dans le contexte de l'engagement de la Régie à faire progresser la Réconciliation.

Le protocole d'entente, élaboré conjointement, créera des occasions de coopération et de collaboration en vue de l'élaboration de produits d'information sur l'énergie de la Régie fondés sur les connaissances ancestrales ainsi que sur l'expertise du SFNNRCOE. On y prévoit notamment façonner un projet qui permettra de partager des données et de l'information propres à la production d'énergie sur les terres de la Saskatchewan visées par un traité afin de toujours mieux éclairer les conversations autour de la mise en valeur des ressources naturelles en ces lieux.

Le protocole d'entente prévoit une façon de faire pour accroître la participation des peuples autochtones à l'élaboration des produits offerts par la Régie dans le cadre de son programme d'information sur l'énergie. Il intégrera les connaissances ancestrales et la vision du monde qui en découle afin d'accroître la capacité de la Régie de créer, puis de partager, de l'information sur l'énergie pertinente pour les peuples autochtones.

« C'est grâce à de précieuses initiatives de collaboration comme celle-ci que nous pouvons mieux comprendre les perspectives et les approches propres à chacun en présence d'importants ensembles de données. Cela permet également aux peuples des Premières Nations de jouer un rôle de premier plan non seulement au niveau de l'éducation et de la compréhension, mais aussi à l'égard de la planification et de l'aménagement d'infrastructures essentielles dans les territoires visés par un traité partout dans les Prairies au Canada. »

Sheldon Wuttunee

Chef de la direction

SFNNRCOE

« Il s'agit d'un excellent exemple de partenariat positif, en particulier lorsque le gouvernement collabore à des initiatives qui tiennent compte des Premières Nations. Nous devons intervenir dès le début dans tous les secteurs d'intérêt. Le partenariat qui unit la Régie au SFNNRCOE est un bel exemple d'innovation et des grandes choses qui peuvent être réalisées en présence d'une volonté de travailler ensemble. Je suis fière d'appuyer ce protocole d'entente et confiante que les Premières Nations de la Saskatchewan en profiteront. »

Heather Bear

Vice-chef

Federation of Sovereign Indigenous Nations

« Ce protocole d'entente nous permet de mieux comprendre les traditions et la culture des peuples autochtones en reconnaissant le lien étroit unissant les Premières Nations de la Saskatchewan à leurs terres. Le partenariat mène encore plus loin notre engagement significatif auprès des communautés autochtones quant à la façon dont nous partageons l'information sur l'énergie en transformant notre façon de travailler. Je me réjouis de cette occasion de travailler en collaboration avec la SFNNRCOE et j'ai hâte de voir ce que nous accomplirons tous ensemble. »



Gitane De Silva

Présidente-directrice générale

Régie de l'énergie du Canada

