OTTAWA, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Andrew Treusch, président intérimaire du conseil d'administration de PartenaireSanté, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kimberley Hanson à titre de présidente-directrice générale de PartenaireSanté, à compter du 1er février 2023.

Kimberly Hanson devient la nouvelle directrice générale de HealthPartners - PartenaireSanté à compter du 1er février 2023. (Groupe CNW/PartenaireSanté)

« Nous sommes ravis d'accueillir un leader aussi accompli et expérimenté, a déclaré M. Treusch. « Kimberley est à parts égales un bâtisseur de relations compétent, un stratègiste et un exécutant testamentaire dont l'énergie et la vision permettront à PartenaireSanté d'aller de l'avant pour bâtir un Canada en meilleure santé dans les années à venir. »

Kimberley est une dirigeante chevronnée qui a fait ses preuves en matière de leadership et d'exécution et qui possède une vaste expérience dans le secteur des organismes de bienfaisance en santé au Canada. Elle est experte en stratégie d'entreprise, en affaires publiques et en communications. Au cours des dernières années, elle a travaillé comme conseillère stratégique auprès de nombreux organismes du milieu de la santé et des maladies chroniques à titre de vice-présidente de Hill+Knowlton Strategies et de directrice générale de plaidoyer à Diabète Canada. Auparavant, Kimberley a occupé divers postes de haute direction au sein de sociétés d'État, dont Paiements Canada et Exportation et Développement Canada.

« Je suis honorée de me joindre à PartenaireSanté et heureuse de travailler avec ses membres, ses employés, ses donateurs, ses partenaires et son conseil d'administration pour réaliser son importante mission, a déclarée Kimberley. « Les organismes de bienfaisance en santé sont plus que jamais nécessaires pour soutenir la santé de tous les Canadiens, et je suis déterminée à fournir aux organismes de bienfaisance et aux employeurs les ressources dont ils ont besoin pour atteindre cet objectif. »

Kimberley est une porte-parole et conférencière d'expérience entièrement bilingue qui détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa. En tant que bénévole passionnée et membre de la collectivité, elle et sa famille ont recueilli plus d'un million de dollars pour des organismes de bienfaisance locaux.

À titre de nouvelle PDG, Kimberley succède à Charlotte Comrie, qui occupe gracieusement le poste de PDG par intérim depuis juin 2022. « PartenaireSanté est extrêmement reconnaissant envers Charlotte pour son leadership dévoué tout au long de cette période de transition, déclare Treusch. « Nous nous réjouissons à la perspective de sa contribution continue alors qu'elle reprend son rôle de directrice du conseil d'administration. »

« Je suis très heureux d'accueillir Kimberley au sein de PartenaireSanté, déclare Mme Comrie. « Grâce à son succès dans la direction de la transformation organisationnelle et de la croissance, dans la mobilisation des intervenants et dans l'établissement de relations gouvernementales à tous les niveaux, Kimberley est bien placée pour assumer le rôle de leader chez PartenaireSanté. »

PartenaireSanté est un organisme de bienfaisance national qui relie les Canadiens à 17 des organismes de bienfaisance en santé les plus respectés et les mieux connus du Canada, qui représentent certaines des maladies chroniques et des maladies graves les plus dévastatrices auxquelles sont confrontés les Canadiens. Depuis 1988, ses campagnes ont fourni aux employeurs les outils dont ils ont besoin pour créer des milieux de travail plus engagés et plus sains, tandis que ses campagnes ciblées ont permis de recueillir plus de 200 millions de dollars pour la recherche, les programmes et les services communautaires qui changent la vie de millions de Canadiens.

SOURCE PartenaireSanté

Renseignements: Paul Simard, vice-président, développement commercial et marketing - [email protected]