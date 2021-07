« Walter Capital dispose d'une vaste expérience dans le secteur de la santé et du bien-être qui sera mise à disposition de Clareo afin de lui donner les moyens de ses ambitions, déclare Éric Phaneuf, président et chef de la direction, Walter Capital. Nous allons travailler avec l'équipe de Clareo afin de former un réseau de plus de 50 cliniques dentaires généralistes et spécialisées d'ici 5 ans, offrant ainsi l'occasion aux dentistes du Québec de se joindre à notre réseau de premier plan. »

Plusieurs dentistes sont à l'aube de la retraite sans avoir de relève alors que d'autres souhaitent se consacrer davantage à leur profession qu'à la gestion d'un cabinet dentaire. Clareo offre à ces dentistes la possibilité de joindre un réseau qui prend en charge le volet gestion tout en s'engageant à prodiguer les meilleurs soins dentaires au Québec. Avec son approche centrée sur le client, Clareo valorise l'aspect humain, le suivi personnalisé et la meilleure technologie pour offrir aux clients l'avantage d'avoir accès à l'ensemble des services dentaires de qualité à l'intérieur d'une même bannière.

« Partenaires Walter Capital pourra nous offrir l'expertise et l'expérience des autres réseaux de soins de santé et bien-être de son portefeuille et nous partager les meilleures pratiques desquelles nous pourrons apprendre pour renforcer notre offre de solution gagnante aux dentistes, explique Dr Alain Thivierge, président et fondateur de Clareo. Walter Capital nous a témoigné une grande confiance dès le départ, un élément important pour nous chez un partenaire, car cela rejoint l'aspect humain que nous valorisons dans nos cliniques dentaires, sans compter qu'ils sont, comme nous, situés au Québec. »

Les dentistes du Québec souhaitant en connaître davantage sur le réseau peuvent communiquer avec Clareo aux coordonnées ci-bas.

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. www.waltercapital.ca

À propos de Réseau Dentaire Clareo

Réseau Dentaire Clareo est un réseau de cliniques dentaires situées dans plusieurs régions du Québec, offrant l'ensemble des services dentaires à proximité, en maintenant les plus hautes normes de qualité et en demeurant à l'avant-garde des pratiques dentaires, que ce soit pour la dentisterie générale ou les services spécialisés. Sa mission est d'offrir à ses patients les meilleurs services de santé dentaire au Québec. www.clareo.ca

SOURCE Partenaires Walter Capital

Renseignements: Pour information - médias : Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, [email protected]; Pour information - dentistes : Dr Alain Thivierge, Réseau Dentaire Clareo, 613-220-2277, [email protected]