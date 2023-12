MONTREAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Partenaires Thrust Capital (PTC), une société canadienne de capital-investissement dédiée à l'industrie aérospatiale, est heureuse d'annoncer l'acquisition du Groupe DCM Inc. (DCM), un fabricant québécois de premier plan desservant principalement les secteurs de l'aviation et de l'aérospatiale. Cette transaction marque la deuxième acquisition plateforme de Partenaires Thrust Capital Fonds I S.E.C.

PTC a conclu cette acquisition en partenariat avec Desjardins Capital. Investissement Québec (IQ), qui était déjà investisseur dans DCM, conserve sa participation afin de continuer à soutenir la croissance de l'entreprise.

Fondée en 1987, DCM est un sous-traitant québécois en forte croissance de composantes d'aérostructure. Le groupe fabrique également du matériel de servitude au sol (GSE) et fournit des solutions de maintenance et de soudure pour l'aviation.

Jean-Charles Raillat, PDG de DCM et l'équipe de direction conserveront leurs fonctions actuelles. « D emain C ommence M aintenant. Cette devise n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, alors que nous annonçons l'acquisition de DCM par un groupe d'investisseurs dirigé par PTC et soutenu par IQ et Desjardins Capital. Il ne pouvait y avoir un meilleur groupe d'actionnaires pour DCM afin de soutenir nos ambitions, ainsi que celles de nos employés et des communautés dans lesquelles nous opérons. Je tiens à remercier les actionnaires précédents et le conseil d'administration pour leur confiance et leurs contributions, et en particulier nos employés qui ont transformé cette entreprise. Demain Commence Maintenant : DCM 2.0 » a déclaré Jean-Charles Raillat.

« DCM a un solide historique de croissance par acquisition et intégration que PTC souhaite amplifier. Au-delà de l'apport de capitaux, notre vaste expérience dans le domaine de l'aérospatiale contribuera également au succès de cette acquisition au fur et à mesure que DCM se développe à l'échelle mondiale. », a déclaré Frédéric Loiselle, associé chez PTC.

« Nous sommes très fiers de nous associer à Partenaires Thrust Capital dans cette acquisition qui permettra au Groupe DCM de poursuivre ses ambitions. Ce partenariat permet d'appuyer la croissance déjà marquée de l'entreprise grâce au travail rigoureux du président-directeur général, M. Jean-Charles Raillat, et de toute son équipe. », a indiqué Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital.

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont respectivement agi à titre de conseillers juridiques, fiscaux et financiers de PTC dans le cadre de cette transaction, tandis que Blue HF Légal s.e.n.c.r.l. a agi à titre de conseillers juridiques et fiscaux des Vendeurs.

À propos de Partenaires Thrust Capital

Partenaires Thrust Capital est le premier fonds de capital-investissement canadien dédié exclusivement à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. Le fonds est géré de manière experte par une équipe chevronnée possédant des connaissances inégalées en aérospatiale, et bénéficie d'engagements fermes totalisant 77 millions de dollars pour sa clôture initiale. Il représente une rampe de lancement idéale pour stimuler la croissance des PME du Québec et du Canada et accélérer leur développement pour devenir des leaders mondiaux.

À propos de Groupe DCM

Le Groupe DCM est le résultat de la consolidation des activités de sept sociétés. Elle exploite trois divisions : Aérostructures, Maintenance, Réparation et Révision (MRO) et Équipements de soutien au sol/électrique et essais. Le Groupe DCM possède quatre sites au Québec et un en France.

À propos de Desjardins Capital

Forte d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions de la province. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

