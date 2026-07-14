Partenaires neuro salue la réouverture des inscriptions au PAD et demande aux partis un engagement à bonifier son financement

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Partenaires neuro salue la réouverture des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile (PAD) annoncée par la ministre de l'Habitation Karine Boivin Roy. À l'aube de la prochaine campagne électorale, il appelle du même souffle les partis politiques à s'engager à bonifier substantiellement le financement du programme pour mettre fin une fois pour toutes aux suspensions répétées qui causent un tort important aux personnes vivant avec une maladie neurodégénérative.

Pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou la dystrophie musculaire, le maintien à domicile représente souvent l'option privilégiée. Dans un quotidien marqué par les défis et les changements imposés par la maladie, il constitue un refuge de stabilité et de qualité de vie. C'est pourquoi Partenaires neuro accueille favorablement la réouverture des inscriptions au PAD, dont l'accès était suspendu depuis plusieurs mois.

Un financement à bonifier, des modalités à humaniser

Maintenant que le PAD est réactivé, et à l'approche de la campagne électorale provinciale, Partenaires neuro incite l'ensemble des partis politiques à s'engager à rehausser le financement du programme afin de mettre fin aux suspensions récurrentes des inscriptions qui compromettent l'accès à des adaptations indispensables pour le maintien à domicile. Partenaires neuro encourage également les partis à revoir les modalités du programme afin de les rendre plus adaptées à la réalité évolutive des personnes vivant avec une maladie neurodégénérative.

« À l'heure actuelle, le temps qui s'écoule entre le dépôt d'une demande au PAD et le versement de l'aide financière peut atteindre plusieurs mois. Sur cette période, l'état de santé d'une personne atteinte peut se détériorer de manière significative, au point de rendre les adaptations prévues insuffisantes », explique Claudine Cook, directrice générale de SLA Québec.

À cette fin, Partenaires neuro recommande notamment la mise en place d'un processus de traitement accéléré pour certaines clientèles vulnérables dont l'état est susceptible de se dégrader rapidement.

« Au final, chaque dollar investi dans l'adaptation du domicile permet de retarder, voire d'éviter, le recours à l'hébergement de longue durée. Une place en CHSLD mobilise des ressources importantes et entraîne souvent une perte d'autonomie. Offrir aux personnes la possibilité de continuer à vivre chez elles, dans la dignité, devient ainsi un véritable investissement social pour une société plus humaine et solidaire. », conclut Louis Adam, directeur général par intérim de Sclérose en plaques Canada - Division du Québec.

À propos de Partenaires neuro

Partenaires neuro est un regroupement de cinq organismes voués au soutien des personnes atteintes d'une maladie neurologique dégénérative et de leurs proches aidants. D'une seule voix, ces organismes font valoir les besoins des 200 000 personnes atteintes qu'ils représentent.

SOURCE Partenaires neuro

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