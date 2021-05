MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Clarins Canada et Pharmaprix sont fiers d'avoir lancé la toute première campagne pancanadienne Partagez avec amour, au profit de Belle et bien dans sa peau, la fin de semaine dernière. Jusqu'au 4 juin, à l'achat d'une Huile Confort Lèvres de Clarins (28 $) dans l'une des 850 pharmacies Pharmaprix du pays ou en ligne, un montant de 5 $ sera remis à Belle et bien dans sa peau qui, depuis près de 30 ans, a pour mission d'aider les femmes atteintes de cancer à se sentir de nouveau elles-mêmes.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette grande première! Cette association entre Belle et bien dans sa peau et Clarins est toute naturelle, puisque le bien-être des femmes se retrouve au coeur de la mission et des valeurs de nos deux organisations. Chaque année, Belle et bien dans sa peau soutient plus de 10 000 femmes au pays, notamment grâce à des ateliers gratuits, des événements et ressources en ligne. Nos bénévoles offrent des conseils portant sur les soins de la peau, les cosmétiques, les prothèses et solutions capillaires, les formes mammaires et les vêtements. Ces initiatives exceptionnelles permettent à de nombreuses femmes et adolescentes atteintes de cancer de se sentir à nouveau elles-mêmes, malgré les effets de leurs traitements. Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à participer généreusement à la campagne Partagez avec amour en se procurant ou en offrant une Huile Confort Lèvres de Clarins qui saura plaire à toutes les femmes, tout en contribuant à soutenir nos activités », a mentionné Dee Diaz, la présidente et chef de la direction de Belle et bien dans sa peau.

L'objectif de la première campagne Partagez avec amour est de vendre 11 000 unités d'Huile Confort Lèvres de Clarins, ce qui permettra de remettre plus de 55 000 $ à Belle et bien dans sa peau.

Véritables héroïnes au quotidien, les ambassadrices de la campagne Partagez avec amour sont sept femmes de coeur dont la force et la résilience constituent des sources d'inspiration. Résidant d'un océan à l'autre, ces sept Canadiennes ont accepté avec générosité et candeur de se confier sur leur parcours et de nous dire comment les ateliers Belle et bien dans sa peau ont changé leur vie. Découvrez à votre tour Alison, Andrea, Laurie, Louise, Nour, Amirlyn et Kim!

L'Huile Confort Lèvres de Clarins

Grâce à la campagne Partagez avec amour, Clarins, Pharmaprix et Belle et bien dans sa peau souhaitent également sensibiliser la population aux défis auxquels sont confrontées les femmes atteintes du cancer et aux différentes façons de leur apporter un peu de réconfort. Clarins et ses partenaires proposent aux Canadiens et Canadiennes de soutenir la cause en se procurant ce soin lèvres passe-partout. Les Laboratoires Clarins ont conçu une huile de soin colorée riche en actifs végétaux, dédiée à nourrir et embellir les lèvres avec 8 teintes gourmandes et faciles à porter.

Au nom de Belle et bien dans sa peau et de toutes les femmes qui font face au cancer avec courage, Clarins et Pharmaprix remercient du fond du coeur les Canadiens et Canadiennes pour leur générosité tout au long de la première campagne Partagez avec amour!

À propos de Clarins

Clarins a été fondée en 1954, de la vision avant-gardiste de Jacques Courtin-Clarins. Il initie une démarche pionnière, soit la beauté par les plantes. Une beauté qui maîtrise la puissance des plantes tout en respectant la nature. La science Clarins a développé une expertise végétale unique, professionnelle et éthique. Une expertise qui représente le fondement de son identité.

À propos de Belle et bien dans sa peau

Belle et bien dans sa peau est le seul programme de bienfaisance national au Canada qui aide les femmes à gérer les effets du cancer et de son traitement sur l'apparence. Notre objectif est de redonner aux femmes leur identité, alors qu'elles subissent des traitements agressifs qui, en plus de modifier leur apparence physique, ont des conséquences émotionnelles et psychologiques majeures. Nos ateliers en ligne gratuits sont au coeur du programme et redonnent aux femmes le pouvoir de se sentir à nouveau elles-mêmes. Nous offrons des conseils, des outils et des techniques sur les soins de la peau et les cosmétiques, les prothèses et les solutions capillaires, les formes mammaires et les sous-vêtements, ainsi qu'un atelier dédié aux adolescentes. Animés par des bénévoles experts, ces ateliers sont offerts en petit comité, dans un environnement chaleureux et accueillant. Ce programme essentiel en soin de soutien contribue à améliorer la santé mentale et le bien-être des participantes. Les femmes atteintes de cancer peuvent s'inscrire à un ou à tous les ateliers sur bbdsp.ca ou par téléphone ou 1-800-914-5665.

