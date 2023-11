Partager nos traditions aux marchés de Noël de France - Québec en vedette au Marché de Noël de Bordeaux‑Tourny

QUÉBEC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Alors que les premiers jours de féérie hivernale se déploient à Québec, Destination Québec cité est heureuse d'annoncer que Québec sera la thématique de l'édition 2023 du marché de Noël de Bordeaux‑Tourny, qui ouvre ses portes aujourd'hui, une occasion pour l'organisation d'inciter les touristes français à choisir la région de Québec comme destination hivernale. Cette opération séduction se fait en étroite collaboration avec La Cabane à Mario, Air Transat, le Carnaval de Québec, Tourisme Autochtone Québec et Tourisme Wendake.

Destination Québec cité et ses partenaires accueilleront les visiteurs à leur kiosque directement à l'entrée du Marché de Noël Bordeaux-Tourny du 24 novembre au 27 décembre. Offrant une expérience unique, l'édition 2023 fusionnera les cultures québécoise et française pour créer une atmosphère de Noël encore plus féérique.

Un calendrier promotionnel bien garni : « Cet hiver, tombez en amour avec la neige »

La présence de Destination Québec cité s'opérera dans 22 marchés de Noël en France et à Bruxelles via le kiosque de la Cabane à Mario, présente dans les marchés européens depuis 2012. L'organisation profite également de son passage en France pour rencontrer des médias, des influenceurs et des agents de voyage de Paris et de Bordeaux. Mercredi dernier, 15 médias et créateurs étaient présents à une soirée organisée en collaboration avec Air Transat à Paris. Ils ont été charmés par l'offre hivernale de la région et ont été invités à participer à un voyage de presse du 5 au 11 février prochain. Le lendemain, près de 30 agents de voyage se sont rassemblés à Bordeaux pour se familiariser avec l'hiver à Québec.

Ces initiatives s'ajoutent aux actions promotionnelles mises de l'avant par l'organisation cet automne sur le marché français. Ainsi, la destination de Québec a pu bénéficier du déploiement d'une campagne promotionnelle tout l'automne, campagne toujours active, sur le marché de l'Île-de-France qui présentait une histoire d'amour et un narratif hors du commun : « L'hiver sans neige, c'est triste. Dans la région de Québec, c'est tout le contraire qui se produit. C'est même facile de tomber en amour avec l'hiver dans cette région qui est sans aucun doute la plus romantique du Québec. »

Sous la forme vidéo, la campagne « Cet hiver, tombez en amour avec la neige » a été diffusée en télé connectée sur le réseau de TF1, YouTube et Teads : format 30 secondes et format 60 secondes. À cela se sont ajoutées d'autres déclinaisons de la campagne (culture 15 secondes, nature 15 secondes et histoire 15 secondes) ainsi que des partenariats de contenu avec Urbania France et GEO.

« En plus d'attirer l'attention des Français et susciter l'intérêt envers la région de Québec, les différentes actions de promotion déployées depuis quelques mois sur le marché français nous permettent aussi de mousser les liaisons aériennes directes offertes par Air Transat entre Québec et Paris en hiver et positionner encore davantage le fait que la ville de Québec deviendra LA Capitale de l'hiver. C'est un immense honneur pour Destination Québec cité d'être invitée à célébrer les joies de l'hiver et la magie du temps des fêtes avec les Français. Quelle belle occasion de partager les particularités de notre culture francophone unique en Amérique du Nord ! Notre équipe a déjà hâte d'être sur place pour échanger avec les visiteurs du marché de Noël et pour leur donner un aperçu des expériences québécoises authentiques qui attendent les Français dans la région de Québec. »

- Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« La Cabane à Mario, auparavant sous le nom de "La Petite Cabane à sucre de Québec", exerce des activités commerciales en Europe depuis 2012, afin d'offrir des produits d'érable purs du Québec de qualité supérieure ainsi qu'une gamme de produits gourmands et alcoolisés propres au terroir québécois et canadien. Initialement, nous n'étions présents que sur quelques marchés de Noël de la France, mais nous avons élargi nos activités dans les dernières années et participons maintenant à des foires et salons alimentaires toute l'année et à plus de 30 marchés de Noël en France et Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas pour une toute première fois en 2023. Notre mission est de contribuer au rayonnement de la culture québécoise à l'international par la promotion des produits de notre terroir tout en offrant l'expérience unique et traditionnelle de La Cabane à Mario. »

- Vincent More, propriétaire de La Cabane à Mario

« Quel bonheur d'avoir pu traverser de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à mes amis français afin de leur parler de mon 70e Carnaval qui s'en vient à grands pas et qui sera certainement grandiose avec plus d'une centaine d'activités, dont plusieurs nouveautés qui brisent les conventions! Notre présence a eu pour but d'attirer plus de gens de l'extérieur à venir découvrir notre magnifique ville en hiver et, à voir les réactions, on peut dire que c'est mission réussie. Soyons honnêtes, il n'y a rien de plus beau que Québec durant la saison hivernale! Même pas besoin de le voir pour le croire, parole de Bonhomme Carnaval! »

- Bonhomme Carnaval, ambassadeur du Carnaval de Québec

« Tourisme Autochtone Québec (TAQ) est fier de représenter les 11 Nations autochtones du Québec en allant à la rencontre du marché français et de l'Europe francophone, dans la poursuite de sa collaboration avec Destination Québec cité. Ces rencontres, en célébration de la féerie du temps des fêtes et de l'unique saison hivernale au Québec, permettent un réel partage de la richesse et de l'authenticité qu'ont à offrir les expériences touristiques autochtones du Québec. Cette présence de l'équipe de TAQ et d'artistes autochtones s'inscrit dans notre mandat de promotion sur les marchés européens et atteindra son apogée lors du déploiement, sur cinq semaines, de la 23e édition de Plaisir d'Hiver à Bruxelles dont nous avons le privilège d'être invités d'honneur cette année. »

- Dave Laveau, directeur de Tourisme Autochtone Québec

« Tourisme Wendake, leader canadien en tourisme autochtone, est honoré de participer au Marché de Noël de Bordeaux-Tourny, un des événements parmi les plus importants du genre sur la planète par sa durée et son déploiement. Avec notre délégation, nous ferons rayonner la culture huronne-wendat notamment par des ateliers de création de bijoux et de confection de bâton de la parole, et ce pendant les six semaines du marché. Nous en serons surtout de fiers porte-paroles dans les rencontres que nous y ferons qui seront à coup sûr porteuses de retombées pour Wendake, la clientèle et l'Europe francophone et en particulier de la France étant notre cible touristique prioritaire. »

- Alain Authier, directeur général de Tourisme Wendake

« Nous sommes heureux d'accueillir la région de Québec à Bordeaux pour cette édition spéciale de notre marché de Noël. Nous sommes impatients de partager ces moments magiques avec nos visiteurs et que résonne sur notre marché ce magnifique accent québécois. »

- Georges Simon, président de Bordeaux Mon Commerce

Importance du marché de la France pour la destination

La France est le marché outre-mer le plus important pour la destination en termes de dépenses touristiques (104 M$ dans la région en 2022), ce qui correspond à plus de 40 % des dépenses touristiques provenant de l'ensemble des marchés outre-mer. Le nombre de touristes en provenance de la France est en forte et constante augmentation depuis la sortie de la pandémie. D'ailleurs, les données démontrent que les touristes français sont plus enclins à venir au Québec l'hiver et qu'ils parcourent une plus grande variété de régions touristiques lors de leur voyage.

