Partage des produits de la criminalité - Plus de 6,5 M$ redistribués pour combattre la criminalité sur le terrain

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce que la saisie et la revente de biens obtenus illégalement permettront de remettre plus de 6,5 M$ aux organisations actives dans la lutte contre la criminalité pour renforcer leurs capacités d'intervention.

En effet, la Sûreté du Québec recevra plus de 1,7 M$ et la Ville de Montréal, près de 2,6 M$. D'autres municipalités ainsi que des communautés autochtones toucheront, quant à elles, environ 1,9 M$ pour la participation de leur corps de police aux opérations ayant mené à la confiscation des biens. Enfin, deux organismes, Info-Crime Montréal et Échec au crime, se verront remettre 180 000 $ et 200 000 $ respectivement.

Citation :

« Je suis heureux de constater que ces sommes saisies par nos corps policiers auprès des milieux criminels vont servir à lutter précisément contre les activités illégales. C'est un juste retour de balancier qui permet d'appuyer des interventions bénéfiques pour toute la société. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le partage des produits de la criminalité prévoit qu'une partie des bénéfices générés par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes municipaux et aux communautés autochtones dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie de ces biens.

La répartition des sommes remises en 2024-2025 est présentée en annexe.

PROGRAMME DE FINANCEMENT ISSU DU PARTAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ 2024-2025

Volet policier

ORGANISME MONTANT

ACCORDÉ 2024-2025 Corps de police autochtones 22 291 $ Administration régionale Kativik 13 294 $ Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon 942 $ Conseil des Atikamekw d'Opitciwan 430 $ Conseil des Innus de Pessamit 7438 $ Gouvernement de la Nation Crie 187 $ Corps de police municipaux 4 529 130 $ Municipalité régionale de comté Les Collines-de-

l'Outaouais 1622 $ Régie de police de Memphrémagog 1177 $ Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 105 434 $ Régie intermunicipale de police Roussillon 31 039 $ Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 7 832 $ Ville de Blainville 33 406 $ Ville de Bromont 507 $ Ville de Châteauguay 28 207 $ Ville de Deux-Montagnes 11 977 $ Ville de Gatineau 262 972 $ Ville de Granby 4 438 $ Ville de L'Assomption 2 567 $ Ville de Laval 92 770 $ Ville de Lévis 12 407 $ Ville de Longueuil 190 098 $ Ville de Mascouche 3 937 $ Ville de Montréal 2 620 473 $ Ville de Québec 198 952 $ Ville de Repentigny 31 081 $ Ville de Saguenay 591 134 $ Ville de Saint-Eustache 9 800 $ Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 30 734 $ Ville de Saint-Jérôme 31 278 $ Ville de Sherbrooke 81 418 $ Ville de Terrebonne 100 198 $ Ville de Thetford Mines 4 038 $ Ville de Trois-Rivières 39 634 $ Autres corps policiers 1 718 134 $ Sureté du Québec 1 717 740 $ Service de police national du Canada (réseau ferroviaire) 126$ UPAC 268$ Autres organismes 380 000 $ Échec au crime 200 000 $ Info-Crime Montréal 180 000 $ TOTAL 6 649 555 $

