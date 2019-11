Paroles d'aidant.e.s : un premier balado du Conseil du statut de la femme

La série Éclairons toutes les voix : un voyage qui invite à la réflexion

Le Conseil du statut de la femme dévoilera au cours des prochains mois de nouveaux balados s'inscrivant dans cette série originale qui pose un regard actuel sur l'égalité et l'équité entre les femmes et les hommes. La série Éclairons toutes les voix met en avant les témoignages de Québécoises et de Québécois qui, à travers des rencontres, empreintes de générosité et de sensibilité, nous proposent des récits émouvants qui invitent à la réflexion. Surveillez la parution de nos prochains balados!

Une réalité qui traduit des enjeux d'égalité

Le Conseil du statut de la femme s'intéresse à la proche aidance et se préoccupe de ses impacts au féminin. Parmi les personnes proches aidantes au Québec, 58 % sont des femmes et 42 % des hommes. De nombreux facteurs contribuent à créer des inégalités entre les femmes et les hommes qui assument ce rôle, parmi lesquels le nombre d'heures de soins prodigués, les incidences sur le travail et les finances, le type d'aide fourni et les répercussions sur la vie familiale.

Pour en savoir plus sur la proche aidance

Lancé en 2018 par le Conseil du statut de la femme, le microsite sur la proche aidance au Québec fournit de l'information sur les situations différenciées entre les femmes et les hommes qui sont proches aidantes et proches aidants. Il offre aussi une réflexion sur les conséquences qu'ont ces situations sur la persistance d'inégalités entre les sexes. Un portrait intégral se trouve également sur le site Web du Conseil du statut de la femme.

