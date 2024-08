Le documentaire du Conseil du statut de la femme « Les héritières » diffusé à Télé-Québec le 21 août à 20 h

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le documentaire Les héritières sera diffusé à Télé-Québec le 21 août à 20 h. Animé par la comédienne Marie Soleil Dion et produit en collaboration avec Les productions Bazzo Bazzo, Les héritières nous convie à la rencontre de pionnières et de femmes qui tracent la voie, chacune dans leur domaine. Il sera en rediffusion à Télé-Québec les jeudi 22 août à 12 h 00, vendredi 23 août à 1 h 28 et samedi 24 août à 15 h 00.

Le documentaire du Conseil du statut de la femme « Les héritières » (Groupe CNW/Conseil du statut de la femme)

Marie Soleil Dion : l'héritière

Marie Soleil Dion s'invite dans le quotidien de femmes inspirantes, héritières de cinq décennies d'effervescence sociale et féministe. Politicienne, scientifique, entrepreneure, artiste, travailleuse forestière, ces Québécoises incarnent, chacune à leur manière, les progrès accomplis par les femmes dans les cinquante dernières années. De Québec à Chapais, à travers des réflexions profondes et sensibles, la comédienne explore plusieurs sphères investies par les femmes depuis les années 70 : le pouvoir, le savoir, l'avoir et l'être.

« C'est important pour moi de participer à ce projet, car nous avons un devoir de mémoire collective. Il faut se souvenir et célébrer les pionnières qui ont façonné notre liberté grâce à leurs actions personnelles et sociales. On doit aussi être conscientes de la fragilité de nos acquis et demeurer vigilantes. »

- Marie Soleil Dion

Comédienne

Aline Desjardins : la pionnière

Tout au long du récit, ces témoignages sont mis en relief grâce à un fil narratif tissé entre Marie Soleil - l'héritière - et Aline Desjardins - la pionnière. En dialogue avec Marie Soleil, l'illustre journaliste ayant été à la barre de l'émission Femme d'aujourd'hui de 1966 à 1979, porte un regard éclairé sur les enjeux contemporains d'égalité. Plusieurs documents d'archives et infographiques viennent appuyer le parcours de ces précurseures et héritières qui, ensemble, illustrent le chemin parcouru par les Québécoises depuis cinquante ans pour la reconnaissance de leurs droits.

Distribution

Aline Desjardins, illustre journaliste et animatrice - Isabelle Lessard, mairesse de Chapais (2021-2023) - Julie Boilard, coordonnatrice logistique forestière à Chapais - Laurie Rousseau-Nepton, astronome à l'Observatoire Canada-France-Hawaï et première autochtone canadienne à obtenir un doctorat en astrophysique - Anne Boulianne, mère de Marie Soleil Dion, enseignante, directrice d'école et coordinatrice en adaptation scolaire à la retraite - Anja Okuka, directrice du développement des affaires chez Café Castelo et relève de l'entreprise familiale - Nikolina Okuka, mère d'Anja Okuka, copropriétaire de Café Castelo, artiste visuelle et propriétaire de la Galerie d'art uNo de Québec - Marie-Claude St-Laurent, comédienne, autrice, femme de théâtre, militante féministe et codirectrice artistique du Théâtre de l'Affamée - Anne Villeneuve, autrice et illustratrice de nombreux livres jeunesse, notamment de la bande dessinée Cap Égalité produite par le Conseil du statut de la femme.

Un projet phare

Le documentaire Les héritières est un projet phare réalisé dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme. Il est disponible en tout temps sur les plateformes numériques de Télé-Québec et sur le site Web du CSF. Pour toute information complémentaire, consultez la page Les héritières sur le site Web du Conseil du statut de la femme. Pour organiser une diffusion auprès de groupes ou d'organismes, il est possible d'y remplir un formulaire.

À propos du Conseil du statut de la femme

Le Conseil du statut de la femme est un organisme gouvernemental d'étude et de consultation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes fondé en 1973. Me Louise Cordeau, C.Q., préside le Conseil. Elle est appuyée par une assemblée de dix membres représentatives de divers milieux de la société québécoise. Le CSF conseille la ministre responsable de la Condition féminine et le gouvernement du Québec sur tout sujet lié à l'égalité, dans un objectif de justice sociale. De plus, il informe et sensibilise la population québécoise sur toute question liée à l'égalité.

Pour information

Ichrak Zahar

Directrice des communications et du Web

Conseil du statut de la femme

[email protected]

418 446-2203

SOURCE Conseil du statut de la femme