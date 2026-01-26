MONTRÉAL et TORONTO, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Parkour3, une agence de marketing numérique et d'automatisation spécialisée sur HubSpot, a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition stratégique de ThinkFuel, une firme de consultation HubSpot, avec prise d'effet au 1er décembre 2025. Cette acquisition réunit deux partenaires HubSpot bien établis afin de mieux servir les organisations B2B de moyenne et grande envergure au Canada et aux États-Unis.

L'acquisition vient renforcer l'écosystème des partenaires HubSpot au Canada en combinant l'expertise de ThinkFuel en architecture technique et sa présence sur le marché américain avec les capacités de Parkour3 en automatisation marketing. L'organisation combinée accroît ainsi sa capacité à soutenir des initiatives HubSpot complexes et poursuit sa progression vers le statut de partenaire Élite.

Synergies stratégiques et expansion des marchés

Afin d'assurer la stabilité opérationnelle et la continuité des services pour les clients, Parkour3 et ThinkFuel continueront d'opérer sous leurs marques respectives. Parkour3 maintiendra son siège social à Montréal, tandis que ThinkFuel poursuivra ses activités en tant qu'organisation entièrement à distance, desservant une clientèle B2B partout au Canada et aux États-Unis.

« Il s'agit d'une acquisition axée sur la croissance, conçue pour répondre à la demande croissante en solutions CRM de plus en plus sophistiquées », a déclaré Mathieu Bélanger, président de Parkour3 et de ThinkFuel. « ThinkFuel apporte à HubSpot un niveau de sophistication technique qui complète parfaitement la vision de Parkour3 en matière d'automatisation. Ensemble, nous formons une force pancanadienne, reliant l'innovation québécoise au marché nord-américain pour répondre aux mandats d'entreprise les plus complexes au sein de l'écosystème HubSpot. »

« L'écosystème HubSpot au Canada mûrit rapidement, et les clients exigent des solutions intégrées plus sophistiquées », a déclaré Kevin D'Arcy, fondateur de ThinkFuel. « Ce partenariat nous place en position de mener ce nouveau chapitre en combinant une architecture technique approfondie avec une automatisation avancée et une exécution marketing. »

À la suite de l'acquisition, les équipes collaboreront étroitement dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le SEO, le développement web, l'automatisation marketing et les solutions CRM avancées. Cette expertise combinée vise à soutenir des stratégies évolutives et performantes pour les organisations opérant sur plusieurs marchés.

À propos de Parkour3

Parkour3 est une agence de marketing numérique HubSpot, spécialisée dans l'automatisation et la croissance des entreprises, axée sur la gestion des données. Basée à Montréal, Parkour3 aide les organisations à maximiser leurs investissements technologiques grâce à des stratégies et des exécutions à fort impact.

Site Web : www.parkour3.com

À propos de ThinkFuel

ThinkFuel est une agence de marketing numérique HubSpot spécialisée dans les implémentations CRM complexes, l'aide à la vente (sales enablement) et le marketing entrant (inbound marketing) pour le secteur B2B. Solidement implantée au Canada et aux États-Unis, ThinkFuel est un partenaire de confiance pour les entreprises qui souhaitent prendre de l'expansion en Amérique du Nord.

Site Web : www.thinkfuel.ca

