Pariveda reconnue comme partenaire de l'année dans la catégorie Impact social parmi les nombreux partenaires d'AWS dans le monde qui aident leurs clients à stimuler l'innovation

LAS VEGAS, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Pariveda est heureuse d'annoncer avoir reçu un prix Geography and Global AWS Partner Award 2025 qui récompense des dirigeants du monde entier jouant un rôle clé pour aider leurs clients à stimuler l'innovation et à créer des solutions sur Amazon Web Services (AWS). Nous sommes profondément honorés d'être nommés partenaire de l'année dans la catégorie Impact social, un prix qui récompense les partenaires AWS engagés à redonner à la société par l'entremise de leur personnel, de leurs ressources et de leur technologie, dirigeant des initiatives visant à changer notre monde pour le mieux.

Annoncés lors du gala de remise de prix des partenaires AWS re:Invent 2025, les prix Geographic and Global AWS récompensent un large éventail de partenaires AWS qui ont adopté la spécialisation, l'innovation et la coopération au cours de la dernière année. Les prix Geo and Global AWS Partner récompensent les partenaires dont les modèles d'affaires continuent d'évoluer et de prospérer sur AWS et qui continuent à soutenir leurs clients.

Le travail de Pariveda avec Stop Soldier Suicide, notamment le Black Box Project®, a été pris en compte dans le processus d'évaluation pour ce prix. Ensemble, Pariveda, AWS et SSS ont construit une plateforme évolutive qui tire parti d'une science des données de pointe et de la technologie infonuagique pour aider à prédire les niveaux de risque de suicide chez les anciens combattants et les militaires. Cette solution permet aux cliniciens d'intervenir au bon moment avec les bonnes ressources, contribuant ainsi à sauver des vies et à créer un modèle de la façon dont la technologie peut avoir un impact social significatif.

« Ce prix reflète notre approche axée sur la mission et notre engagement à réaliser des profits responsables, a déclaré Margaret Rogers, cheffe de la direction de Pariveda. Nous formons des talents pour innover de façon responsable avec la technologie afin que ces solutions soient une force du bien tout en produisant des résultats significatifs pour nos clients et nos communautés. »

« Notre travail avec Stop Soldier Suicide dans le cadre du Black Box Project® est profondément personnel et très percutant, a déclaré Jim Rogers, vice-président régional de Pariveda. En combinant la science des données et l'innovation infonuagique, Stop Soldier Suicide innove pour changer fondamentalement la façon dont les anciens combattants et les militaires sont pris en charge et soutenus. Ce prix confirme que la technologie, lorsqu'elle est appliquée avec empathie et détermination, peut changer le monde. »

« Nous voulions créer la meilleure gamme d'outils et de modèles au monde qui permet de comprendre et de prédire le niveau de risque d'une personne et de mieux comprendre qui sont ces anciens combattants et ces militaires, a déclaré Austin Grimes, chef des produits chez Stop Soldier Suicide. Comme nous sommes une organisation sans but lucratif agile qui n'a pas les capacités internes nécessaires pour construire et déployer pleinement une infrastructure infonuagique, Pariveda joue à la fois le rôle d'équipe d'ingénierie et de conseiller stratégique. »

Les prix Geography and Global AWS Partner Awards comprenaient un processus d'autonomination dans plusieurs catégories de prix, décernés à la fois au niveau géographique et mondial. Tous les partenaires AWS ont été invités à participer et à soumettre une candidature. Les candidatures ont été examinées par un tiers, Canalys, et ont été sélectionnées en mettant particulièrement l'accent sur les exemples de succès clients.

De plus, plusieurs catégories de prix axées sur les données ont été évaluées au moyen d'un ensemble unique de mesures qui ont aidé à calculer le rendement des partenaires AWS au cours de la dernière année. Canalys a vérifié les ensembles de données utilisés pour s'assurer que toutes les mesures et tous les calculs étaient objectifs et précis. Les finalistes représentaient les trois principaux partenaires AWS dans chaque catégorie.

Le Réseau de partenaires AWS (APN) est un programme mondial qui vise à aider les partenaires à innover, à accélérer leur parcours vers l'infonuagique et à tirer pleinement parti de l'étendue et de la profondeur d'AWS.

À propos de Pariveda Solutions, Inc.

Pariveda est une firme nord-américaine de services professionnels appartenant à ses employés. Nous fournissons des services stratégiques et technologiques dans plusieurs secteurs. En tant qu'organisation axée sur la mission et certifiée B Corp, nous permettons à nos clients d'imaginer et d'en faire plus, que ce soit pour réaliser leurs objectifs trimestriels ou pour aborder l'avenir. Des idées à l'impact, nous aidons les clients à s'améliorer dans ce qu'ils font pour améliorer le bien-être des personnes et leurs profits. Nous ne nous contentons pas de faire notre travail, nous concrétisons le potentiel.

À propos de Stop Soldier Suicide

Stop Soldier Suicide (SSS) est un organisme national sans but lucratif qui se consacre à la réduction des taux de suicide chez les anciens combattants et les militaires américains. Grâce à des soins fondés sur des données probantes et à des recherches de pointe, SSS travaille pour créer un avenir où la communauté militaire ne présente pas de risque de suicide plus élevé que le reste de la population américaine. Dans le cadre de cette mission, Black Box Project® analyse les empreintes numériques qui conduisent au suicide pour révéler des schémas et des signaux d'alerte qui étaient auparavant invisibles. Le Black Box Project® comble une lacune critique en matière de recherche et fournit à SSS des connaissances qui sauvent des vies afin de mener des interventions plus intelligentes et de sauver davantage de vies.

