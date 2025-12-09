Pariveda fait partie des finalistes pour le prix « Application Modernization SI Partner of the Year », en tant que l'un des nombreux partenaires d'AWS dans le monde qui aident leurs clients à stimuler l'innovation

LAS VEGAS, 10 décembre 2025 /CNW/ - Pariveda, une entreprise de stratégie et de technologie qui aide les entreprises à concrétiser leur potentiel, est heureuse d'annoncer qu'elle est finaliste pour les prix Geography et Global AWS Partner 2025, qui reconnaissent les chefs de file du monde entier qui jouent un rôle clé pour aider leurs clients à stimuler l'innovation et à créer des solutions sur Amazon Web Services (AWS). L'entreprise est également heureuse d'annoncer qu'elle fait partie des finalistes pour le prix Application Modernization SI Partner of the Year, un prix récompensant les principaux partenaires qui tirent parti des conteneurs AWS et des services sans serveur pour aider les clients à transformer leurs anciennes applications afin qu'ils soient plus agiles, élastiques, et disponibles, et pour construire de nouvelles applications modernes.

Les remises de prix Geography et Global AWS Partner récompensent un large éventail de partenaires d'AWS qui ont adopté la spécialisation, l'innovation et la coopération au cours de la dernière année. Les prix Geo et Global AWS Partner récompensent les partenaires dont les modèles d'affaires continuent d'évoluer et de prospérer sur AWS tout en appuyant leurs clients.

Le travail de Pariveda auprès d'une entreprise de premier plan du secteur de l'énergie a été pris en compte dans le processus d'évaluation pour ce prix. L'entreprise s'est associée à Pariveda pour mettre en œuvre une plateforme évolutive et sans serveur sur AWS, intégrant l'IA générative pour le traitement intelligent des documents et l'extraction des données. Cette solution simplifie le traitement des anciens documents d'ingénierie, amélioré l'efficacité opérationnelle et permet d'obtenir des renseignements prédictifs pour optimiser les flux de travail et réduire les coûts.

« Cette reconnaissance souligne notre engagement à aider les clients à surmonter les défis actuels tout en se préparant pour l'avenir. « Chez Pariveda, nous travaillons en partenariat avec des entreprises pour transformer des idées audacieuses en retombées significatives, en veillant à ce qu'elles soient prêtes à prospérer dans un monde en évolution rapide », a déclaré Margaret Rogers, cheffe de la direction de Pariveda.

« Notre relation avec AWS repose sur la confiance et la collaboration », a déclaré Neha Kalantri, vice-présidente de la croissance et des partenariats stratégiques chez Pariveda. « Ensemble, nous aidons nos clients à moderniser leurs applications et à accéder à de nouvelles occasions de croissance. Cette reconnaissance témoigne de la force de cette relation et de notre engagement commun à créer des résultats significatifs pour nos clients. »

Les prix Geography et Global AWS Partner font appel à un processus d'auto-candidature dans plusieurs catégories de prix, décernés à la fois au niveau régional et mondial. Tous les partenaires d'AWS étaient invités à soumettre leur candidature. Les candidatures ont été examinées par un tiers, Canalys, et ont été sélectionnées en mettant particulièrement l'accent sur les exemples de succès clients.

De plus, plusieurs catégories de prix axées sur les données ont été évaluées au moyen d'un ensemble unique de mesures qui ont contribué à mesurer le rendement des partenaires d'AWS au cours de la dernière année. Canalys a vérifié les ensembles de données utilisés pour s'assurer que l'ensemble des mesures et des calculs étaient objectifs et précis. Les finalistes correspondent aux trois principaux partenaires d'AWS dans chaque catégorie.

Le réseau de partenaires d'AWS (APN) est un programme mondial qui vise à aider les partenaires à innover, à accélérer leur transition vers l'infonuagique et à tirer pleinement parti de l'étendue et de la profondeur d'AWS.

À propos de Pariveda Solutions, Inc.

Pariveda est une firme nord-américaine de services professionnels appartenant à ses employés. Nous fournissons des services stratégiques et technologiques dans l'ensemble dans plusieurs secteurs. En tant qu'organisation axée sur la mission et certifiée B Corp, nous permettons à nos clients d'imaginer et d'en faire plus, que ce soit pour réaliser leurs objectifs trimestriels ou pour aborder l'avenir. Des idées à l'impact, nous aidons les clients à s'améliorer dans ce qu'ils font pour améliorer le bien-être des personnes et leurs profits. Nous ne nous contentons pas de faire le travail; nous concrétisons le potentiel. Rendez-vous sur le site www.parivedasolutions.com.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

