Pour renforcer la notoriété de la marque à l'étranger

Grâce au marketing sportif et étendre ses activités mondiales

Club de soccer mondialement populaire basé à Paris , en France , où joue Lee Kang-In, joueur de soccer bien-aimé de Corée du Sud.

Jinsoo Hur, chef de la direction : « Nous offrirons plus de plaisir et de valeur grâce à la collaboration entre la culture gastronomique et les sports, avec Paris comme raison d'être. »

PARIS et SÉOUL, Corée du Sud, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Paris Baguette a annoncé le 2 novembre 2023 qu'elle se lance pour la première fois dans le marketing sportif mondial en devenant la première entreprise coréenne à conclure un partenariat officiel avec le Paris Saint-Germain, l'un des clubs de soccer les plus populaires au monde.

At Parc des Princes located in Paris, CEO Jinsoo Hur of the Paris. Baguette HQ and Chief Revenue Officer Marc Armstrong of Paris Saint-Germain pose for a photo after signing the official sponsorship agreement. At Parc des Princes located in Paris, Paris Baguette and Paris Saint-Germain signed sponsorships agreement with the message ‘안녕(AnNyeong, Hi), Paris Baguette’. From left, YeonJeong Kim, Vice President Marketing of Paris Baguette HQ ; Jinsoo Hur, CEO at Paris Baguette HQ ; Marc Armstrong, Chief Revenue Officer at Paris Saint-Germain ; Sebastien Wasels, Managing Director at Paris Saint-Germain APAC. Parc Des Princes stadium branded by Paris Baguette and of Paris Saint-Germain

Paris Baguette est une marque de boulangerie internationale en pleine croissance qui exploite environ 4 000 magasins dans le monde, dont 500 en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et en Asie du Sud-Est. Elle prévoit renforcer sa notoriété et son statut à l'échelle mondiale en menant des activités de marketing sportif avec le Paris Saint-Germain, un club de soccer professionnel suivi par de nombreux amateurs à travers le monde et basé à Paris, le foyer du pain et un géant du ballon rond.

Le Paris Saint-Germain reçoit notamment beaucoup d'attention et d'amour de la part des amateurs de soccer du monde entier avec ses vedettes de renommée mondiale et ses collaborations innovantes dans la mode, la gastronomie, l'art, etc. Paris Baguette se servira de ce partenariat avec le Paris Saint-Germain pour influencer sa stratégie de marketing de manière positive et significative.

Paris Baguette misera sur son partenariat avec le Paris Saint-Germain en réalisant dès ce mois-ci une série d'activités de marketing en Corée et à l'international.

Tout d'abord, le logo de Paris Baguette et une vidéo publicitaire seront exposés au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain, lors de chaque match de l'équipe à domicile. L'entreprise offrira également aux amateurs locaux l'occasion de découvrir ses produits de boulangerie et ses desserts les jours de match. De plus, Paris Baguette produira du contenu puissant avec des joueurs clés du Paris Saint-Germain, commercialisera des articles et des produits basés sur la collaboration et organisera des événements promotionnels pour offrir des billets permettant d'assister aux visites officielles et aux matchs du Paris Saint-Germain.

Marc Armstrong, directeur des revenus du Paris Saint-Germain, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Paris Baguette, notre tout premier partenaire de Corée du Sud, au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Depuis plus de 35 ans, Paris Baguette ne cesse d'innover et de développer son savoir-faire unique autour de son amour inconditionnel pour la ville de Paris, source d'inspiration mondiale, et la légendaire baguette. Ensemble, nous sommes maintenant prêts à aider Paris Baguette à exporter sa quête d'excellence à l'échelle internationale, et nous sommes fiers de pouvoir l'accompagner dans ses plans de croissance mondiale. »

Jinsoo Hur, chef de la direction de Paris Baguette, a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure un partenariat avec le prestigieux club de soccer Paris Saint-Germain. Nous serons en mesure d'offrir plus de plaisir et de valeur à nos clients et aux amateurs de soccer du monde entier grâce à la collaboration entre la culture gastronomique et les sports avec Paris, une ville magnifique, comme raison d'être. À l'avenir, Paris Baguette continuera de faire tout son possible pour offrir aux clients des expériences inédites et plus diversifiées ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2263582/1st_image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2263583/2nd_image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2263584/3rd_image.jpg

SOURCE Paris Baguette

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jihoon Kang, [email protected]