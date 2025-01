Accélère l'expansion du marché européen et mondial grâce à une stratégie de marketing sportif

Club de football de la Premier League anglaise mettant en vedette Son Heung -min et le prochain nouveau joueur, Yang Min -hyeok

Vise à accroître la notoriété mondiale, en particulier au Royaume-Uni et en Europe , et à améliorer la communication avec les clients

Les campagnes comportent la vente de café au stade, le lancement de produits et de marchandises connexes

« Réunir le sport et la boulangerie pour offrir une nouvelle valeur et du plaisir »

PARIS et SÉOUL, Corée du Sud, 7 janvier 2025 /CNW/ - Paris Baguette du Groupe SPC a conclu un partenariat officiel avec le club de football Tottenham Hotspur de la Premier League anglaise pour développer sa stratégie mondiale de marketing sportif.

Paris Baguette x Tottenham Hotspur FC Paris Baguette x Tottenham Hotspur FC

Fondé en 1882, le Tottenham Hotspur FC est un club de football prestigieux de Londres soutenu par une multitude de partisans au Royaume-Uni et dans le monde entier. Le capitaine de l'équipe nationale de la Corée du Sud, Son Heung-min, qui est également le capitaine du Tottenham Hotspur FC, ainsi que de nouveaux joueurs comme Yang Min-hyuk et d'autres athlètes de calibre mondial comme James Maddison, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall et Archie Gray, sont tous des atouts de premier plan.

Paris Baguette s'attend à accroître la reconnaissance de la marque sur les marchés mondiaux, y compris au Royaume-Uni, et à renforcer la communication avec les clients à l'échelle nationale et internationale grâce à ce partenariat.

À l'heure actuelle, Paris Baguette exploite plus de 600 magasins dans 14 pays, en Europe, en Amérique et en Asie. Récemment, la marque a ouvert sa première franchise européenne dans la région de Canary Wharf, connue comme un centre urbain florissant de Londres.

Grâce à ce partenariat, Paris Baguette a accès à l'équipe, aux joueurs et au stade en tant que ressources pour diverses activités de marketing à l'échelle nationale et internationale. L'entreprise prévoit de vendre le café Paris Baguette au stade du Tottenham Hotspur et de créer du contenu publicitaire médiatique mettant en vedette des acteurs clés, qui sera également partagé sur les médias sociaux et dans les magasins mondiaux. Paris Baguette a également l'intention de lancer une variété de nouveaux produits et marchandises à l'effigie de l'équipe et des joueurs, tels que des pains, des gâteaux et des desserts, ainsi que des événements pour les clients offrant la possibilité de gagner des billets pour les matchs.

Ryan Norys, directeur des revenus, Tottenham Hotspur, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à une marque stimulante et prometteuse comme Paris Baguette, qui vient s'ajouter à notre gamme diversifiée d'options de nourriture et de boissons lors des matchs, tout en suscitant l'engagement de nos partisans en Asie grâce à du contenu enthousiasmant et engageant. »

Le chef de la direction de Paris Baguette, Hur Jin-soo, a affirmé : « Je crois que le partenariat avec le Tottenham Hotspur de renommée mondiale offre une excellente occasion de présenter le goût et la qualité exceptionnels de Paris Baguette à des clients en Corée, au Royaume-Uni et dans le monde entier. Grâce à ce partenariat sport-boulangerie, nous nous efforcerons d'offrir une nouvelle valeur et un nouveau plaisir à nos clients et adeptes à l'échelle mondiale. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590264/Paris_Baguette_x_Tottenham_Hotspur_FC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590265/Paris_Baguette_x_Tottenham_Hotspur_FC_1.jpg

SOURCE Paris Baguette

Personne-ressource : [email protected], équipe des RP du Groupe SPC