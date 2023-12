Parcs éoliens - Québec annonce une nouvelle orientation pour atténuer les impacts des parcs éoliens sur les chauves-souris

QUÉBEC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce une nouvelle orientation pour l'atténuation des impacts des parcs éoliens sur les chauves-souris. En effet, une mesure de bridage des éoliennes sera requise pour tous les projets sélectionnés lors des futurs appels d'offres pour l'approvisionnement en énergie éolienne. Seront également soumis à cette mesure les projets à venir qui ne sont pas issus d'appels d'offres.

La mesure qui sera appliquée consiste à augmenter le seuil de vitesse de vent à 5,5 mètres par seconde pour le bridage (démarrage des turbines) durant la nuit et la période de fréquentation de l'habitat par les chauves-souris, soit du 1er juin au 15 octobre. Reconnue pour son efficacité, cette mesure réduira considérablement le risque de collision des chauves-souris avec les éoliennes en couvrant la majorité de la période de fréquentation des habitats.

Elle constitue une action importante et concrète pour protéger ces espèces en situation précaire. La mesure sera intégrée à la Directive pour la réalisation d'une étude d'impacts sur l'environnement pour les projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans les efforts déployés depuis de nombreuses années par le gouvernement du Québec et l'industrie éolienne pour assurer un développement économique du Québec soucieux de l'environnement, qui tient compte des besoins de conservation de la biodiversité.

En annonçant la mesure en amont des prochains appels d'offres, le gouvernement tient également à assurer une plus grande prévisibilité des conditions d'opération des projets.

Faits saillants :

Quatre des huit espèces de chauves-souris du Québec ont été désignées menacées ou vulnérables en juin 2023 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Trois autres espèces sont susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables.

Le gouvernement du Québec a adhéré au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal en décembre 2022 et il s'est engagé à élaborer un Plan Nature, dont un des objectifs est d'agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité.

Les impacts des projets éoliens sur les espèces fauniques en situation précaire sont évalués et considérés dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour tout parc éolien de capacité égale ou supérieure à 10 mégawattheures (MW).

La croissance naturelle de la demande québécoise, les projets de développement industriel et commercial et les objectifs du Québec en matière de carboneutralité nécessiteront des apports énergétiques additionnels importants au cours des prochaines années.

La filière éolienne aura un rôle important à jouer dans ces nouveaux approvisionnements.

