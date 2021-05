Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation - La Ville de Montréal confie l'animation de la maison du Pressoir à la Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 22 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et la Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville (SHAC) ont conclu une entente pour la surveillance et l'animation de l'exposition permanente Le Sault-au-Récollet : du village au quartier, présentée à la maison du Pressoir, ainsi que pour l'animation historique dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation. La mairesse d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, le conseiller de la Ville du district du Sault-au-Récollet, Jérôme Normand, ainsi que le président du conseil d'administration de la SHAC, Yvon Gagnon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Nous sommes ravis de cette entente avec la Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville. La réouverture de la Maison du Pressoir était attendue depuis longtemps et c'est donc une excellente nouvelle qu'après de longs mois de pandémie, nous puissions offrir aux Montréalaises et Montréalais des activités et un service de qualité dans le magnifique cadre du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation. Quelle belle façon de s'initier, et d'initier les jeunes générations, à l'importance du patrimoine et de l'histoire de notre ville! », a souligné Émilie Thuillier.

Outre l'exposition et les animations offertes à la maison du Pressoir, 15 activités d'animation historique d'une durée de 4 heures chacune auront lieu dans le parc-nature : 13 au printemps, à l'été et à l'automne, une durant les fêtes de fin d'année et une pendant la semaine de relâche.

« Cette journée est marquée d'une pierre blanche dans la courte histoire de notre organisme. En effet, l'occasion unique, offerte par la Ville de Montréal, d'assurer l'animation de la maison du Pressoir au cours de la prochaine année enrichira les activités culturelles offertes à la population. L'intention portée par notre programmation est d'éveiller l'intérêt culturel et historique du public à travers la tenue d'une panoplie d'activités accessibles, éducatives, interactives et stimulantes. Nous sommes persuadés d'être en mesure de rallier la communauté en suscitant un sentiment d'appartenance et de fierté envers ses divers patrimoines et son histoire. C'est donc avec un enthousiasme propre à la jeunesse que la Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville s'attèle à ce nouveau défi », a ajouté Yvon Gagnon.

L'entente couvre la période du 22 mai 2021 au 15 mai 2022. Les mesures sanitaires à la maison du Pressoir seront conformes aux règles de la Santé publique en vigueur pour les musées. À cet effet, des dispositifs de nettoyage des mains ainsi que de la signalisation ont été installés. Un maximum de sept visiteurs à la fois sera admis à l'intérieur du bâtiment.

Il est possible de visiter l'exposition Le Sault-au-Récollet : du village au quartier dès aujourd'hui, selon l'horaire suivant :

du 22 mai au 6 septembre 2021 : de 12 h à 18 h, du mardi au dimanche et exceptionnellement les lundis 24 mai et 6 septembre 2021;

du 11 septembre au 24 octobre 2021 : de 12 h à 16 h 30, les samedis et dimanches et exceptionnellement le lundi 11 octobre 2021;

du 11 décembre 2021 au 15 mai 2022 : de 12 h à 16 h 30, les samedis et dimanches;

les 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2021, 3 et 4 janvier 2022, du 28 février au 4 mars 2022 ainsi que les 15 et 18 avril 2022 : de 12 h à 16 h 30.

La maison du Pressoir sera fermée les 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

