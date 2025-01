Le troisième film de la série Sonic the Hedgehog (Sonic le hérisson 3, au Québec) a récemment dépassé les 100 millions de dollars au box-office mondial et a rapporté plus de 187 millions de dollars à l'échelle nationale, pour des recettes brutes cumulatives mondiales à ce jour de plus de 312 millions de dollars

HOLLYWOOD, Californie, 5 janvier 2025 /CNW/ - Paramount Pictures a annoncé aujourd'hui que sa franchise Sonic the Hedgehog, inspirée du jeu vidéo SEGA, a dépassé le milliard de dollars en recettes totales au box-office mondial, alors que Sonic the Hedgehog 3 continue d'attirer les foules dans les cinémas du monde entier.

PARAMOUNT PICTURES ANNONCE QUE LA FRANCHISE CINÉMATOGRAPHIQUE SONIC THE HEDGEHOG DÉPASSE LE MILLIARD DE DOLLARS DE RECETTES BRUTES AU BOX-OFFICE MONDIAL (PRNewsfoto/Paramount Pictures)

Sortis respectivement en février 2020 et avril 2022, Sonic the Hedgehog et Sonic the Hedgehog 2 ont rapporté au total 725,2 millions de dollars à l'échelle mondiale et ont généré des revenus de 181 millions de dollars en location et en achat de produits de divertissement à domicile. En avril dernier, la série dérivée « Knuckles » a fait ses débuts sur Paramount +, enregistrant plus de 11 millions d'heures à l'échelle mondiale au cours de ses 28 premiers jours de diffusion en continu, ce qui la place en tête des séries pour enfants et familles en termes d'heures sur la plateforme.

Sonic the Hedgehog 3 est sorti en salles le mois dernier avec un CinemaScore de « A » et se targue d'avoir obtenu le meilleur score de la franchise, soit 86 % de la critique sur Rotten Tomatoes (à égalité en première place en tant qu'adaptation cinématographique de jeux vidéo la mieux évaluée de tous les temps), et le meilleur score de la franchise, soit 96 % surVerified Hot Popcornmeter, avec plus de 312 millions de dollars de recettes dans le monde à ce jour. Le film est sorti en première position au box-office national, suivi par la plus grande ouverture internationale de la franchise, avec 84 % de l'empreinte internationale la semaine suivante. Sur une base comparable, y compris les bandes-annonces, pour le même groupe de marchés, ce résultat était de 83 % supérieur à celui de Sonic the Hedgehog 2. Le film a également atteint les 100 millions de dollars en recettes brutes internationales plus rapidement que ses prédécesseurs.

Le dernier film de la série présente le retour de la distribution originale, dont Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik. Le film met en vedette Jim Carrey, Ben Schwartz, Krysten Ritter, Lee Majdoub, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O'Shaughnessey, Alyla Browne, James Wolk avec James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba et Keanu Reeves. Il est réalisé par Jeff Fowler, qui est le réalisateur des trois films de la série, avec un scénario de Pat Casey et Josh Miller et de John Whittington, une histoire de Pat Casey et Josh Miller, et une production de Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara et Hitoshi Okuno.

Sonic, Knuckles et Tails sont à nouveau réunis face à un puissant nouvel adversaire, Shadow, un mystérieux méchant doté de pouvoirs comme ils n'en ont encore jamais vu. Leurs habiletés étant toutes surclassées, l'Équipe Sonic doit tenter une alliance improbable dans l'espoir d'arrêter Shadow et de protéger la planète.

Récemment, le studio a annoncé que l'on préparait le quatrième volet de la série Sonic the Hedgehog.

Moritz et Ascher ont déclaré : « Nous sommes ravis de l'accueil extraordinaire réservé aux films Sonic the Hedgehog par les spectateurs et les admirateurs du monde entier et nous sommes fiers de faire partie de l'incroyable équipe de réalisateurs de classe mondiale qui s'est réunie pour créer cette franchise. Nous faisons ces films pour les fidèles spectateurs, et leur passion, leur soutien et leur amour pour ces personnages nous poussent chaque jour à continuer à créer des histoires rapides, drôles et pleines d'action qui constituent l'univers Sonic en constante expansion."

Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures, a déclaré : « La franchise Sonic the Hedgehog est devenue une force culturelle inébranlable au potentiel illimité. Félicitations à nos partenaires de SEGA, notre équipe de cinéastes, dont Neal, Toby et Jeff, qui ont révolutionné les sommets que Sonic peut atteindre, ainsi qu'à la multitude d'amateurs fidèles et dévoués qui nous ont aidés à toutes les étapes du parcours. Alors que chaque chapitre des aventures de Sonic continue de relever la barre d'excellence, nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes à l'idée de continuer à offrir des histoires et des personnages qui fascinent des auditoires du monde entier. »

