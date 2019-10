Parallel Wireless prêtant main-forte à Vodafone réalise sa vision OpenRAN en Asie et en Afrique

NASHUA, New Hampshire, 7 octobre 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., la première société américaine OpenRAN offrant à l'échelle mondiale la seule solution OpenRAN intégrale, couverture et capacité, définie par logiciel, a annoncé aujourd'hui que Vodafone, l'une des géants télécoms, a déployé un projet pilot macro Parallel Wireless OpenRAN en Asie (Turquie) et en Afrique (République démocratique du Congo, RDC). Ces deux essais de production s'inscrivent dans le cadre d'une initiative OpenRAN (Telecom Infra Project OpenRAN) visant à réduire les coûts de déploiement et de maintenance des plateformes RAN.

Alors que la demande de services mobiles haut débit s'accroît, les opérateurs de téléphonie mobile sont confrontés à des défis de déploiement, en termes de dépenses d'investissement et d'exploitation, en particulier en ce qui concerne la maintenance des réseaux toutes G ou l'offre d'une nouvelle couverture ou capacité à leurs utilisateurs finaux. La solution OpenRAN innovante que propose Parallel Wireless -- une solution multitechnologie virtualisée -- sépare le matériel et les logiciels, rendant les déploiements entièrement virtualisés, faciles et peu coûteux à installer, à entretenir et à mettre à niveau en faveur de toute technologie future, entraînant une réduction potentielle d'un tiers des coûts d'exploitation.

Parallel Wireless, la seule solution RAN native nuagique, toutes G, entièrement virtualisée au monde, a donné de très bons résultats en termes de performances, de qualité de service et de coûts, tout en offrant aux clients commerciaux, pour la première fois, simultanément, les 3 technologies RAN (2G, 3G, 4G/LTE).

En quoi la solution Parallel Wireless Open RAN est-elle unique?

Les stations de base GPP multi-technologies définies par logiciel ont permis à Vodafone de remplacer les systèmes 2G existants par une technologie 2G entièrement virtualisée et d'exécuter simultanément les technologies 2G et 4G sur la même station de base pour assurer aux clients de Vodafone en Turquie, en zones urbaines et rurales, des services voix et données commerciaux. Dans le même temps, lors d'un prochain essai, les clients en RDC vont bénéficier simultanément de services 2G et 3G à partir de la même station de base. Les RRU multitechnologies sont définies par logiciel, faciles à déployer et à gérer.

La plateforme logicielle OpenRAN Controller est la seule à virtualiser les réseaux RAN toutes G, ainsi que les fonctions principales (vBSC pour 2G, vRNC pour 3G, passerelles pour petites cellules et centrales pour 4G) afin de réduire le coût du RAN par la simplification, l'automatisation et la virtualisation complète des réseaux. Cette plateforme offre également une mobilité transparente, une répartition locale et une faible latence, assurant une expérience optimale aux abonnés des clients Vodafone. Le logiciel met en œuvre une architecture OpenRAN via des interfaces standard et ouvertes entre les composants du réseau et, par conséquent, rend possible un écosystème OpenRAN. En outre, il simplifie la gestion du réseau et l'intégration de nouveaux produits RAN dans le cœur du réseau, grâce à sa couche d'automatisation, et permet une évolution technologique claire.

Déclarations à l'appui

Amrit Heer, chef du développement commercial, EME, chez Parallel Wireless, a déclaré : « En tant qu'opérateur mondial de premier plan, Vodafone est la référence en matière de connexion aussi bien des populations et des consommateurs que des entreprises et des objets à l'échelle mondiale. Les réseaux basés sur le matériel sont coûteux et difficiles à entretenir et à mettre à niveau. En migrant leurs réseaux vers la solution OpenRAN virtualisée, les opérateurs télécoms peuvent opérer une nuagification de leurs réseaux, offrant ainsi une couverture à chaque abonné et à un coût bien moindre. Nous sommes fiers de collaborer avec Vodafone pour réimaginer l'infrastructure sans fil, et ce, de façon à la rendre beaucoup moins coûteuse et à garantir un accès plus équitable à la connectivité. »

Lux Maharaj, directeur des ventes pour l'Afrique chez Parallel Wireless, a déclaré : « Nous nous engageons à jouer notre rôle d'innovateur dans l'écosystème OpenRAN afin de contribuer à éliminer la fracture numérique. En découplant le logiciel RAN programmable du matériel et en lui permettant de s'exécuter sur des plateformes de traitement polyvalentes, Parallel Wireless rend possible des architectures natives en nuage, offrant une plus grande flexibilité aux opérateurs. De ce fait, les coûts associés à la construction ou à la modernisation des réseaux mobiles sont réduits et tout le monde sur la planète peut se prévaloir de la connectivité. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société américaine à mettre au défi les fournisseurs de technologies d'ancienne génération en offrant la seule solution logicielle unifiée ALL G (5G / 4G / 3G / 2G), toutes G, du secteur. Son logiciel réseau natif en nuage redéfinit les impératifs économiques pour les opérateurs de réseau mobile mondial en termes de déploiements couverture et capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société s'occupe de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde entier. Parallel Wireless s'est méritée plus de 65 prix de l'industrie par son innovation et son excellence dans les solutions RAN virtualisées (vRAN) ouvertes à technologies multiples. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parallelwireless.com. Suivez aussi l'actualité de Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

