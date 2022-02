L'entreprise embauche activement pour construire des réseaux Open RAN de classe mondiale permettant une connectivité 5G à large bande de pointe

NASHUA, New Hampshire, 2 février 2022 /CNW/ -- Parallel Wireless, Inc. , l'entreprise américaine Open RAN qui offre la solution Open RAN ominiréseau G d'origine infonuagique, ouvre un laboratoire de recherche et développement et une installation d'essai à Ottawa, au Canada, pour développer davantage l'accès à la radio 5G et accroître sa présence mondiale.

Partout dans le monde, les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) adoptent rapidement les réseaux Open RAN pour offrir une connectivité à large bande sans fil rentable et facile à adapter. Parallel Wireless est à l'avant-garde de la révolution des télécommunications qui propulsera l'avenir du sans fil Open RAN ominiréseau G (2G, 3G, 4G et 5G)

Établil à Nashua, au New Hampshire, Parallel Wireless a été créé en 2012 et possède actuellement des centres de recherche et développement en Inde, en Israël, aux États-Unis, au Royaume-Uni et maintenant au Canada ainsi qu'en Suède. L'entreprise connaît une croissance rapide et a obtenu de nombreux succès sur le réseau mobile sans fil Open RAN dans le monde avec des ORM comme BTEE , Hotspot , Vodafone en Asie et en Afrique , MTN , Axiata Group et bien d'autres.



Maxime Dumas est le nouveau directeur général de Parallel Wireless Canada. Il dirigera l'expansion des activités de l'entreprise dans la région. Maxime possède plus de 17 ans d'expérience dans l'industrie de la haute technologie et du sans-fil mobile. Avant sa nomination, Maxime était un membre fondateur de NuRAN Wireless, où il a occupé le poste de président et chef de la direction. Maxime a participé activement au Telecom Infra Project (TIP) de Facebook depuis sa création et a collaboré étroitement à de nombreuses initiatives, dont celle de l'Open RAN.

Maxime Dumas, directeur général de Parallel Wireless au Canada, a déclaré : « Parallel Wireless a pour vision au Canada de mettre sur pied une excellente équipe de recherche et développement à Ottawa afin de créer des solutions Open RAN de premier ordre pour les ORM au Canada et ailleurs. L'équipe de « Reimaginers » au Canada est habilitée, inspirée et motivée à créer des réseaux de pointe qui offrent des communications sans fil à large bande pour améliorer la vie et renforcer les économies. »

Le nouveau bureau canadien de Parallel Wireless ouvrira officiellement ses portes au début de 2022 dans le parc technologique de Kanata-Nord, le plus grand et le plus dynamique au Canada, situé à proximité d'Ottawa, la capitale nationale du pays.

Parallel Wireless Canada sera une installation de recherche et développement de calibre mondial. Les membres de son personnel y stimuleront l'innovation en collaborant avec des membres des grandes universités canadiennes et en aidant les opérateurs de services mobiles au pays à déployer avec succès les solutions Open RAN les plus rentables et de la plus grande qualité. L'équipe canadienne comprendra les professionnels les plus brillants de leur domaine. Ils se consacreront à la mise en œuvre des innovations 5G Open RAN et à la révolution de l'industrie du sans-fil.

Parallel Wireless embauche activement à Kanata, dans la région d'Ottawa, ainsi que dans d'autres régions du Canada, avec la possibilité de travailler à distance. Les postes disponibles sont dans tous les domaines liés à l'accès radio 4G et 5G, y compris le Massive MIMO, l'architecture du système, la conception radio, les couches physiques, la pile de protocoles et l'infonuagique. Consultez la liste détaillée des postes vacants sur le site Web des carrières canadiennes de Parallel Wireless .

Jim Watson, maire d'Ottawa, a déclaré : « Parallel Wireless est un excellent ajout à l'écosystème de télécommunications de calibre mondial d'Ottawa et son arrivée renforce davantage la position de notre ville en tant que plaque tournante de la 5G au Canada. Grâce au soutien continu d'Investir Ottawa à l'égard de cette expansion emballante, je me réjouis à l'idée de suivre le développement de cette installation de recherche et développement de premier ordre au cours des prochains mois. »

À propos de Parallel Wireless

Conforme à la norme O-RAN, notre plateforme logicielle ominiréseau G (2, 3, 4 et 5G) a été déployée par des opérateurs de réseau mobile provenant des 6 continents et présente une architecture ouverte, sécurisée et intelligente, pour une connectivité sans fil permettant à tous d'être branchés, n'importe où, n'importe quand et comme il le souhaite. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com . Suivez Parallel Wireless sur et Twitter .

