NASSAU, Bahamas, 11 mars 2024 /CNW/ - Reconnu pour sa beauté naturelle époustouflante, son hospitalité chaleureuse et sa culture dynamique, Les Bahamas est une destination unique en soi. Tout au long du mois de mars, l'archipel déploie une mosaïque d'événements et d'offres captivants, invitant les visiteurs à découvrir l'attrait unique qui distingue les Bahamas.

Grâce au lancement récent du service sans escale deux fois par semaine d'American Airlines entre Miami et Governor's Harbour, à Eleuthera, les visiteurs peuvent faire l'expérience d'un voyage sans heurt, ouvrant ainsi de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités d'exploration. La nouvelle route est la sixième destination aux Bahamas desservie actuellement par la compagnie aérienne américaine. Les autres routes sont North Eleuthera, Nassau, New Providence, Freeport, Grand Bahama, George Town, Exuma et Marsh Harbour, Abaco.

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Linger Longer Offer à Atlantis Paradise Island, Bahamas

Évadez-vous pour une pause printanière ou une escapade e st ivale tout en économisant jusqu'à 25 % sur chaque chambre tout en recevant jusqu'à 300 $ de crédit pour un centre de villégiature au moment de réserver en utilisant ce code jusqu'au 31 mars. Les dates de voyage sont valides jusqu'au 22 décembre 2024.

Profitez davantage de l'Ocean Club Resort avec un crédit allant jusqu'à 500 USD pour les expériences culinaires lorsque vous réservez au moins trois nuits d'ici le 30 avril 2024.

Pour en savoir plus sur ces activités et offres emballantes, visitez Bahamas.com .

À propos des Bahamas :

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et Cays, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Situé à seulement 50 milles au large des côtes de la Floride, il offre aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. La nation insulaire peut également se targuer de pratiquer la pêche, la plongée, la navigation de plaisance et profiter de milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète pour les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez It's Better in The Bahamas à www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

