Panne d'électricité majeure chez l'imprimeur montréalais du journal Le Devoir

MONTRÉAL, le 2 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une panne d'électricité majeure, l'impression du journal Le Devoir a dû être retardée. La livraison de l'édition du week-end se fera le dimanche 3 novembre 2019 pour tous les abonnés de la région métropolitaine de Montréal. Les villes et régions suivantes sont également affectées : Trois-Rivières, Gatineau, Ottawa, Saint-Jean-sur-Richelieu Vaudreuil; le Centre-du-Québec, les Laurentides, Lanaudière et l'Estrie. L'édition papier sera disponible chez tous les dépositaires des mêmes régions dimanche matin.

La distribution et la disponibilité du Devoir dans la région de la ville de Québec et de l'est du Québec ne sont pas affectées.

Pendant ce temps, Le Devoir met gratuitement à la disposition de tous ses lecteurs l'édition web, le site mobile et l'application mobile, et ce, sans restriction.

Nous nous excusons pour les inconvénients à tous nos fidèles lecteurs.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, sur des applications mobiles et sur tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant et il n'appartient à aucun groupe.

