MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le Devoir lançait samedi sa campagne de dons annuelle avec la diffusion d'un mot de son directeur, Brian Myles. Cette campagne, réalisée par l'agence Cartier, illustre l'engagement du Devoir à nourrir la réflexion.

Le samedi 19 octobre paraissait en version papier et numérique le mot du directeur marquant le coup d'envoi de cette nouvelle campagne de dons. Au cours des prochaines semaines, Le Devoir invitera ses abonnés et lecteurs à faire un don pour soutenir ses projets d'avenir et promouvoir sa mission d'information et d'engagement civique.

Le Devoir dévoile sa campagne de financement annuelle « Pourquoi ? » (Groupe CNW/Le Devoir)

La relation qui unit Le Devoir et ses lecteurs constitue une richesse inestimable : « Le lien que nous entretenons avec notre communauté de soutien est la fondation solide sur laquelle nous avons toujours pu compter. C'est grâce à nos abonnés et à nos donateurs que nous pouvons progresser fidèlement à notre mission d'information. Chaque don, du plus petit au plus grand, est l'expression d'un lien durable qui nous unit à vous. C'est un contrat unique et précieux qui fait du Devoir un média exceptionnel », a souligné Brian Myles dans son mot du directeur.

Samedi, les lecteurs ont pu découvrir, dans le journal papier et sur les plateformes du Devoir, une démonstration concrète du rôle d'accompagnement que joue Le Devoir dans leur compréhension d'enjeux complexes. « La campagne repose sur une question simple : "Pourquoi ?" Pour comprendre ce qui se passe autour de nous, les enjeux de société qui nous touchent et l'actualité qui façonne notre monde, il est essentiel de pousser la réflexion plus loin. Et c'est précisément le rôle du Devoir », explique Sokphea Pes, directrice de création chez Cartier. « Nous avons choisi d'utiliser le mot "pourquoi" comme moteur de discussion et d'engagement pour introduire la campagne philanthropique. Il devient un repère visuel au cœur même de notre contenu -- les articles --, mettant en lumière la pertinence des réflexions soulevées et incitant les gens à se mobiliser derrière notre mission », conclut-elle.

Déployée sur le thème « Le Devoir soulève les questions, ensemble soutenons la réflexion », la campagne de dons fait appel à la générosité de la communauté du Devoir afin qu'il puisse continuer à poser les questions cruciales pour nourrir la réflexion collective.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant et n'appartient à aucun groupe.

Je donne

SOURCE Le Devoir

INFORMATION : Juliette Gaudreault-Tremblay, Communication, [email protected], 418 473-1715