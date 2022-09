Une nouvelle collection de bijoux inspirée des œuvres emblématiques de l'artiste de renom. Les collaborations stratégiques aident Pandora à accroître la notoriété et l'attrait de la marque.

BALTIMORE, 22 septembre 2022 /CNW/ -- Pandora annonce aujourd'hui une collection de bijoux inspirée par le regretté artiste et militant Keith Haring, qui faisait partie de la scène artistique légendaire de New York au cours des années 1980. La collection de 12 articles met en valeur des œuvres colorées et symboliques de l'artiste, dont le chien qui aboie, le bébé radieux et d'autres formes distinctives.

La collection Keith Haring x Pandora sera offerte en ligne dans le monde entier, ainsi que dans les magasins Pandora pour une période limitée : du 29 septembre au 29 novembre 2022. La collection Keith Haring x Pandora sera offerte en ligne dans le monde entier, ainsi que dans les magasins Pandora pour une période limitée : du 29 septembre au 29 novembre 2022.

« Il s'agit de notre première collaboration artistique et d'un mariage idéal pour Pandora. L'ambition de Keith Haring, qui souhaitait rendre « l'art accessible à tous », fait écho à la mission de Pandora de donner aux gens l'occasion d'exprimer leur amour et de mettre à la disposition de tous des bijoux faits à la main de grande qualité. L'ouverture et l'accessibilité au cœur de la philosophie de M. Haring correspondent aux aspirations de Pandora. Notre équipe a travaillé avec ardeur pour transformer le magnifique travail de Haring en une collection de bijoux que nous sommes impatients de présenter à nos clients », a déclaré Stephen Fairchild, chef de produit à Pandora.

La collaboration avec d'autres marques et artistes est un moyen pour Pandora de faire connaître la marque et de l'étendre aux domaines de l'art, de la mode et de la musique. La campagne de marketing Keith Haring x Pandora redonnera vie à l'engouement et à la créativité qui ont marqué le centre-ville de New York dans les années 1980 et qui ont inspiré le style d'art populaire de Keith Haring. Des rappeurs, adeptes du breakdance et rouliplanchistes émergents aux amateurs de club, en passant par les joueurs de basket-ball et les percussionnistes de rue, la campagne Keith Haring x Pandora incarne l'énergie contagieuse de l'esprit de l'époque, qui a façonné les œuvres les plus emblématiques de l'artiste.

L'objectif principal de la campagne est de souligner l'influence durable de Keith Haring sur notre culture et de célébrer sa vision pionnière.

La collection Keith Haring x Pandora sera offerte en ligne dans le monde entier, ainsi que dans les magasins de Pandora pour une période limitée : du 29 septembre au 29 novembre 2022.

Biographie de l'artiste

Keith Haring (1958-1990) est l'un des jeunes artistes, cinéastes et interprètes les plus renommés dont les œuvres ont été inspirées par la culture urbaine de la rue des années 1980. Prenant pour modèles les graffiteurs dont les couleurs recouvraient les wagons de métro de la ville, il a commencé à dessiner à la craie blanche sur le papier noir utilisé pour couvrir les panneaux publicitaires vacants. Il a non seulement réussi à attirer l'attention d'un public vaste et diversifié avec ses dessins dans le métro; le métro est devenu, selon ses dires, un « laboratoire » pour développer ses idées. Dès 1980, Keith Haring a commencé à exposer ses œuvres dans des galeries et des musées du monde entier, ne cessant néanmoins de participer à des projets publics, y compris des campagnes d'alphabétisation et des initiatives contre le sida.

Avant sa mort, Keith Haring a créé une fondation en son nom pour maintenir et renforcer sa tradition de don aux organismes d'aide à l'enfance et de lutte contre le sida. Tout au long de sa carrière, il a produit des murales, des sculptures et des peintures au profit des hôpitaux, des groupes d'enfants défavorisés et de divers organismes de santé communautaire. La fondation s'est également engagée à maintenir et à accroître la sensibilisation du public à l'égard de Keith Haring. Travaillant de concert avec des musées, des galeries d'art, des éditeurs et des programmeurs d'éducation artistique, la fondation est en mesure de fournir au public de l'information et des œuvres d'art qui, autrement, demeureraient inexplorées dans les archives. Keith Haring est décédé du sida à New York en février 1990, à l'âge de 31 ans. Il a fait l'objet de plusieurs hommages sur la scène internationale. Ses œuvres font partie d'importantes collections privées et publiques, notamment celles du Museum of Modern Art, du Whitney Museum of American Art, du Los Angeles County Museum of Art, de l'Art Institute of Chicago, du Bass Museum de Miami, du Centre Georges Pompidou de Paris, du Ludwig Museum de Cologne et du Stedelijk Museum d'Amsterdam.

À propos de Pandora

Pandora est la plus grande marque de bijoux au monde. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des bijoux finis à la main à partir de matériaux de haute qualité, à prix abordable. Les bijoux Pandora sont offerts dans 6 400 points de vente, dont plus de 2 400 boutiques concept dans plus de 100 pays.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark, emploie 27 000 personnes dans le monde entier et fabrique ses bijoux au sein de deux installations certifiées LEED en Thaïlande. Elle est déterminée à faire preuve de leadership en matière de développement durable et n'utilisera que de l'argent et de l'or issus du recyclage dans la fabrication de ses bijoux d'ici 2025, ce qui permettra de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2030. Pandora est cotée à la bourse du Nasdaq à Copenhague et a réalisé des ventes à hauteur de 23,4 milliards de DKK (3,1 milliards d'euros) en 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1904622/Keith_Haring_x_Pandora.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1904623/Keith_Haring_x_Pandora_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/782033/PANDORA_Logo.jpg

SOURCE PANDORA Jewelry

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lindsay Kordik, directrice, Communications et développement durable, +1 917 580-2644, [email protected]