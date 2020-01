Pandora célèbre les 20 ans de son emblématique bracelet de charms

En 2020, Pandora célèbre son bracelet de charms Pandora Moments -- un bijou qui incarne un univers d'histoires pour les gens du monde entier -- avec le relancement en édition limitée de 12 charms originaux provenant des archives de Pandora.

TORONTO, le 14 jan. 2020 /CNW/ - En 2020, Pandora souligne un événement majeur en consacrant des célébrations à son emblématique bracelet de charms. Initialement lancé en 2000, le bracelet de charms Pandora Moments est mondialement reconnu pour la place qu'il laisse à l'expression personnelle. Pandora célébrera les deux décennies du bracelet avec des activités dans le monde entier et à Copenhague, au Danemark, ville natale de la marque.

Chaque mois de 2020 verra aussi le relancement, en édition limitée, de 12 charms parmi les plus aimés de Pandora qui deviendront assurément des objets de collection instantanés. La série de Charms en édition limitée 2020, créée pour célébrer 20 ans d'histoires collectées par les admirateurs de Pandora, portera un sceau spécial pour les 20 ans et sera accompagnée d'un certificat d'authenticité qui ravira les collectionneurs. Les charms seront offerts jusqu'à épuisement des stocks.

Le premier charm, lancé à point le 20 janvier, sera offert en ligne et dans les magasins sélectionnés du monde entier. Un charm sera lancé autour du 20 de chaque mois, jusqu'en décembre 2020.

Tout au long de l'année, nous célébrerons le bracelet de charms breveté Pandora Moments. La célébration comprendra également de passionnants projets de co-création. Restez attentif pour en savoir plus sur les célébrations de ce bracelet de charms adoré.

Célébrant une part de vous depuis 20 ans.

#Pandora20

Prix locaux de 40,00 C$

À propos de Pandora

Pandora conçoit, fabrique et commercialise des bijoux modernes, finis à la main et faits de matériaux de haute qualité à des prix accessibles. Les bijoux Pandora sont vendus dans plus de 100 pays sur 6 continents, dans environ 7400 points de vente, dont plus de 2700 boutiques concepts.

Fondée en 1982 et basée à Copenhague, au Danemark, Pandora emploie plus de 26 000 personnes dans le monde, dont plus de 11 500 en Thaïlande, où l'entreprise fabrique ses bijoux. Pandora est inscrite à la bourse Nasdaq de Copenhague, au Danemark. En 2018, le revenu total de Pandora se chiffrait à 22,8 milliards de couronnes danoises (environ 3,1 milliards d'euros).

