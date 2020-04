Pandémie de la COVID-19 - Une nouvelle publicité pour rendre hommage à nos anges gardiens

QUÉBEC, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance une nouvelle publicité pour rendre hommage et remercier les travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux − nos anges gardiens −, qui veillent au bien-être de la population en ces temps difficiles.

Cette nouvelle initiative publicitaire vise à reconnaître l'apport indispensable de ces femmes et de ces hommes qui, quotidiennement, vont au front pour nos familles et qui combattent, avec rigueur, professionnalisme et humanité, un ennemi invisible. À tous nos anges gardiens qui restent forts et qui veillent sur nous pendant que le Québec est en pause, merci !

Les messages publicitaires seront diffusés à la télévision, à la radio ainsi que dans les médias imprimés, en français et en anglais. Il est possible de consulter la version française du message destiné à la télévision sur le compte YouTube du gouvernement du Québec.

À noter qu'exceptionnellement, le gouvernement du Québec a préféré recourir à des banques d'images, dont certaines peuvent provenir de l'étranger. Cette décision visait à éviter, dans un contexte de pandémie, d'envoyer des équipes de tournage dans les établissements de la santé et des services sociaux.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

