Pandémie de la COVID-19 - Toutes les régions du Québec passeront au nouveau palier vert dès le 28 juin

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - La situation épidémiologique continue de s'améliorer au Québec. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que la résilience et l'adhésion indéfectible des Québécois à l'égard des mesures sanitaires permettent maintenant d'alléger encore davantage les mesures sanitaires. « Les hospitalisations continuent de baisser. La vaccination va bien. Nous avons atteint notre objectif de 75 % de la population de 12 ans et plus vaccinée pour la première dose. Nous sommes même à 80 %, donc exactement où nous voulions être à ce moment-ci avec notre plan de vaccination et notre plan de déconfinement! », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a ainsi annoncé aujourd'hui que de nouveaux assouplissements seront possibles en zone verte et que toutes les régions du Québec se trouveront à ce nouveau palier à compter du lundi 28 juin à 00 h 01.

En plus des assouplissements déjà prévus, les nouveaux allègements dans le palier vert sont les suivants :

Rassemblements privés et terrasses extérieures

Il sera permis de tenir des rassemblements d'un maximum de 20 personnes sur des terrains privés extérieurs. De même, 20 personnes pourront se trouver à la même table sur les terrasses des restaurants et des bars.

Rappelons qu'au palier vert il est permis qu'un maximum de 10 personnes ou les occupants de 3 résidences différentes puissent se rassembler à l'intérieur des domiciles privés.

Cinémas, salles de spectacles et stades avec des sièges assignés

La distanciation de 1,5 m entre les sièges des personnes qui ne résident pas à une même adresse pourra dorénavant être calculée latéralement, ce qui permettra d'augmenter le nombre de spectateurs. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de libérer un espace de 1,5 m devant et derrière les personnes.

D'autres assouplissements dès le vendredi 25 juin

Rappelons également que d'autres allègements entreront en vigueur le vendredi 25 juin dans l'ensemble des régions du Québec. Parmi ces assouplissements, mentionnons notamment :

le port du masque et la distanciation durant un rassemblement dans les domiciles privés ne seront plus recommandés pour les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin;

la reprise des festivals et des grands événements extérieurs pendant lesquels les spectateurs sont debout ou assis sans place assignée, avec un maximum de 3 500 personnes autorisées sur chaque site, dans le respect de certaines mesures.

« En terminant, je veux souhaiter une belle Fête nationale à tous les Québécois! Soyons fiers de notre nation, de notre histoire et de notre belle langue française. Merci et bon été tout le monde », a conclu le premier ministre.

Citations :

« Pour ce qui est de la 2e dose, nous sommes à 20 % seulement encore pour le moment. Donc, on a une grosse mission pour l'été : tous nous faire vacciner avec 2 doses. C'est important, pour nous protéger, ça prend les deux doses. C'est important de se faire vacciner avec deux doses pour 3 raisons : 1) pour se protéger; 2) pour protéger nos proches; et 3) pour revenir enfin à une vie normale. Entre-temps, il faut rester prudents. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Grâce aux efforts de tous, nous sommes maintenant en mesure d'annoncer de nouveaux allègements au palier vert, qui viennent s'ajouter à ceux qui étaient déjà prévus. Nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli tous ensemble au cours des derniers mois. La vaccination a des effets concrets sur la situation épidémiologique. Je rappelle aux personnes qui n'ont toujours pas obtenu leur première dose qu'il est toujours possible de le faire, même si l'administration de la deuxième dose progresse rapidement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Notons également que les cérémonies de mariage et les funérailles pourront être tenues dans les lieux publics intérieurs et extérieurs avec une assistance composée d'un maximum de 250 personnes qui devront demeurer assises (comme durant les assemblées ou les réunions). D'autres mesures s'appliquent pour les réceptions. Consulter le site Web concernant les réceptions, les mariages et les funérailles.

Précisons que les activités de style karaoké demeurent interdites partout dans les lieux publics. La danse n'est pas autorisée dans les bars. Toutefois, les spectacles dans les établissements tels que les bars et les brasseries sont permis.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le plan de déconfinement et les assouplissements à venir : Québec.ca/déconfinement.

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus.

Une carte des paliers d'alerte par région est notamment disponible.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/