Pandémie de la COVID-19 - Toutes les régions du Québec en zone orange, jaune ou verte dès le 7 juin

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui plusieurs changements de paliers qui entreront en vigueur dès le lundi 7 juin à 00 h 01. Les derniers secteurs qui sont toujours au palier d'alerte maximale (rouge) passeront à ce moment au palier d'alerte (orange). Cela signifie donc que l'ensemble des régions du Québec se trouveront alors en zone orange, jaune ou verte.

« Grâce à vos efforts, la situation continue de s'améliorer. Le nombre de nouveaux cas est en baisse partout au Québec. Le nombre d'hospitalisations et de décès continue aussi de diminuer. La situation est vraiment très encourageante! Notre plan de déconfinement peut donc se poursuivre comme prévu et, en fait, il va même un peu s'accélérer », a expliqué le premier ministre.

Ainsi, les régions ou les secteurs dans lesquels les mesures en zone rouge sont actuellement appliquées passeront au palier orange :

Montréal;

Laval ;

; MRC du Granit (Estrie);

MRC de Beauce-Sartigan, de L'Islet, de Montmagny et de Robert-Cliche (Chaudière-Appalaches);

et de Robert-Cliche (Chaudière-Appalaches); MRC de Kamouraska , de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques (Bas-Saint-Laurent).

Plusieurs régions ou secteurs passeront au palier jaune :

Saguenay-Lac-Saint-Jean;

Mauricie et Centre-du-Québec;

MRC de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et de Matane (Bas-Saint-Laurent).

Certaines régions passeront au palier vert :

Abitibi-Témiscamingue;

Côte-Nord;

Nord-du-Québec.

« Je rappelle qu'il faut maintenir les mesures sanitaires de base, qu'on doit garder les masques et la distanciation de deux mètres, et ce, tant que nous n'aurons pas tous reçu nos deux doses du vaccin. Avec une seule dose, les personnes vulnérables peuvent être contaminées. Il faut absolument rester prudents », a averti le premier ministre dans le contexte du déconfinement qui s'est amorçé depuis la fin de semaine dernière.

Citations :

« Notre plan de déconfinement se passe comme prévu. De plus, en ce moment, le Québec est un des endroits au monde où la population se fait vacciner le plus rapidement. Il faut continuer. Plus nous serons nombreux à se faire vacciner avec deux doses, plus vite nous pourrons recommencer nos petits partys! Donc, prenez vos rendez-vous. On a besoin de tout le monde pour revenir à la normale. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Dès le 7 juin, les dernières régions qui se trouvaient toujours au palier rouge passeront au palier orange, et plusieurs autres pourront même passer à des paliers d'alerte inférieurs. C'est une excellente nouvelle, et c'est grâce aux efforts de tous. La situation globale au Québec est très encourageante. Pour avoir un bel été, il faut continuer de respecter les mesures toujours en place et se faire vacciner. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que, depuis le 28 mai, des allègements s'appliquent dans l'ensemble des régions du Québec :

aucun couvre-feu;

terrasses extérieures des restaurants ouvertes (zones rouge et orange : deux personnes avec enfants mineurs ou occupants d'une même résidence; zone jaune : occupants de deux résidences);

rassemblements permis sur les terrains privés extérieurs et les balcons (maximum de huit personnes de résidences différentes ou occupants de deux résidences, avec distanciation);

levée des interdictions de déplacements;

allègement des règles pour les grandes salles intérieures et les stades extérieurs ayant des places fixes assignées d'avance.

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus

Une carte des paliers d'alerte par région est notamment disponible.

Pour en savoir plus sur le plan de déconfinement et les assouplissements à venir par paliers : Québec.ca/déconfinement

