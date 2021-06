Pandémie de la COVID-19 - Toutes les régions au palier jaune ou vert dès le 14 juin

QUÉBEC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui que l'objectif qui avait été fixé au 14 juin sera atteint, alors que toutes les régions du Québec reviendront sous peu au palier jaune.

« La situation continue de s'améliorer au Québec. Hier, nous avons recensé seulement 150 nouveaux cas. La vaccination continue de très bien aller. Le Québec est actuellement un des endroits avec le plus haut taux de vaccination au monde! On peut être très fiers de ça. Les Québécois sont solidaires. Notre plan de déconfinement fonctionne et on peut même le devancer », a expliqué le premier ministre.

Les régions ou les secteurs suivants dans lesquels les mesures en zone orange sont actuellement appliquées passeront ainsi au palier de préalerte (jaune) dès le lundi 14 juin à 00 h 01 :

Capitale-Nationale;

Chaudière-Appalaches;

Estrie;

Montréal;

Outaouais;

Laval ;

; Lanaudière;

Laurentides;

Montérégie;

MRC de Kamouraska , de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques (Bas-Saint-Laurent).

Activités pour les finissants

À la suite d'une recommandation de la Santé publique, il a été annoncé que certains assouplissements permettront aux étudiants qui finissent leur secondaire de souligner cette importante étape.

À compter du 8 juillet prochain, les bals pourront ainsi accueillir, à l'extérieur, un maximum de 250 personnes, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Il est également possible d'organiser une cérémonie de reconnaissance ou de graduation au palier vert et jaune, avec un maximum de 250 personnes, auquel les participants assistent en demeurant assis. La présence des parents à ces activités est autorisée, si le nombre maximum de personnes est respecté.

Rappelons que la vaccination des jeunes est un facteur important afin que ces événements se déroulent de la manière la plus sécuritaire possible.

« Les cérémonies de remise de diplômes, avec les parents, vont être permises, en autant qu'on garde nos distances. Concernant les bals, notons qu'une bonne partie des jeunes vont être vaccinés d'ici au 24 juin. À partir du 8 juillet donc, les bals seront permis à l'extérieur. Bon bal à nos jeunes! », a déclaré avec enthousiasme le premier ministre.

Ouverture des terrasses des bars

Enfin, dès ce vendredi, les terrasses des bars pourront rouvrir. Ces nouveaux assouplissements sont donc prévus pour le 11 juin prochain :

palier orange : deux adultes de résidences différentes ou les occupants d'une résidence par table;

palier jaune : les occupants de deux résidences par table;

palier vert : les occupants de trois résidences par table ou 10 personnes de résidences différentes par table.

Citations :

« À ceux qui n'ont pas reçu leur première dose, allez-y svp! Maintenant, notre défi c'est que tout le monde aille chercher sa deuxième dose avant la fin août. Ceux qui ont eu le vaccin Pfizer peuvent déjà devancer leur rendez-vous. Les autres, ça va être au cours des prochaines semaines, dès qu'on va recevoir les vaccins d'Ottawa. Tout est en place pour qu'on ait un bel été.

C'est grâce à vous autres. Bon été! »

François Legault, premier ministre du Québec

« La situation continue de s'améliorer partout au Québec, grâce aux efforts des Québécois et à la campagne de vaccination. Les nouvelles sont très encourageantes, mais il faut toutefois demeurer prudents, respecter les règles qui accompagnent le déconfinement graduel et se faire vacciner. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons également qu'à compter du 11 juin les sports et les loisirs supervisés seront permis à l'extérieur en groupe de 25 personnes. Ces activités pourront être pratiquées sans contact pour le palier orange et avec des contacts brefs pour le palier jaune.

